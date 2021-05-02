Найсмішніші меми тижня: Кива кандидат, Мендель звільняється, паска – не куліч

Передвеликодній тиждень був багатим на клопоти, політичні резонанси і нові захищені кадидатські ступені. Так, Кива став науковцем, Юлія Мендель звільняється, а на паску не можна було навіть дихати аж до ранку неділі. І вона, до речі, ніякий не куліч.

Пропонуємо огляд найсмішніших мемів тижня, які ми назбирали у соцмережах. Догортайте до кінця: тут багато кумедного, що підніме настрій.

До речі "Бийтеся яйцями та жеріт ковбасу": найкращі меми про Великодні та травневі свята

Кива став кандидатом наук

На цьому жарт міг би і закінчитися, але ні – це не жарт. Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Її назва – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)". Рішення присвоїти Киві науковий ступінь підтримали усі 13 членів Наукової ради.

З цього приводу Кива написав, що поповнив ряди чесних науковців.

Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо до них долучився чесний, принциповий і сильний громадянин,

– заявив Кива.

Втім, соцмережі вибухнули обуренням, сарказмом і численними мемами.

Радимо подивитися Кива-науковець та інші нардепи, за яких соромно: перелік одіозних "кадрів"



Кива-то лопух / Зображення Victor Bened

Кива з абсолютно невідповідною поведінкою, численними зашкварами і статус науковця – непримиримі в представленні багатьох українців.



Доцент – рецидивіст



Кива як пташка ківі – ківіндат / Зображення з Другої приватної мемарні



Кива як ківі / Зображення з твітеру @veraizmaylova41

Як спосіб потролити Киву і науковців, які дозволили йому захиститися, на сайті КМДА зареєстрували електронну петицію з пропозицією перейменувати проспект Науки. Звісно ж, на честь Киви.

Деякі особливо епічні моменти захисту Киви потрапили у мережу. Зокрема, те, як Кива уникнув відповіді на просте запитання одного з членів комісії.

"Який зміст ви вкладаєте у поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат", – спитали його. На те нардеп зазначив: "відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".

Захист кандидатської Кивою: смішні моменти у відео

Юлія Мендель звільняється

Прессекретарка президента Юлія Мендель, ймовірно, покидає свою посаду. Принаймні про це цього тижня гуділи соцмережі і ЗМІ.

Зауважимо, що Мендель обіймає посаду прессекретарки Зеленського майже 2 роки. Поки що вона ще ніяк не коментувала інформацію про ці кадрові зміни. Зате на попередні дані вже наплодили багато мемів і жартів.

Наприклад, класичний ролик із Яценюком отримав новий контекст.

А пам'ятаєте, цей мем з Іриною Верещук? Ролик, до речі, так і не показали. Тепер на парасолі відлітає Юлія Мендель.

Мендель користувачі також дякують за збагачення мемного простору.

В Офісі Президента розповіли: Юлія Мендель зосередиться на роботі щодо взаємодії з іноземними ЗМІ. У соцмережах є й інші варіанти.

Великдень нарешті настав і можна їсти паску. Протягом тижня у соцмережах користувачі один одному нагадували: паска – це ніяких не куліч, як його називають у Росії.

Найтяжче на Великдень – витримати вечір суботи, коли вже все наготоване, але ні на що ще не можна дихати, поки не освячене.

А вже коли свято настає, то уся стрічка завалена великодніми кошиками, писанками і пасками.

Тих, хто святкуємо – вітаємо! Зі святом! Смачної паски і ковбаски!