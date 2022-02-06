Найсмішніші меми тижня: Трухін і його лісова братва, Путіну пора у мавзолей
Тиждень, що минає, був багатий на важливі події та сенсаційні викриття. Чого тільки вартує оприлюднений журналістами запис з бодікамер правоохоронців, які прибули на місце ДТП з нардепом Трухіним. Його фраза "я зараз тихенько в ліс піду" стала вірусною та продовжила життя у багатьох мемах та фотожабах.
Однак це не єдина тема, з якої жартували українці. Найкумедніші фотожаби зібрали журналісти 24 каналу.
Важливо Найсмішніші меми тижня: фейсбук в українських прапорцях, каски від Німеччини
Трухін і його лісова братва
ЗМІ оприлюднили нові деталі ДТП з Олександром Трухіним. Він у доволі цікавий спосіб намагався "домовитися" з поліцією. А його фраза "я зараз тихенько в ліс піду" породила багато мемів.
Це був би доволі цікавий сіквел мультфільму / Фото з фейсбуку Володимира Попова
А що так можна було? / Фото "Мемаграм"
Це ж було вже / Фото з фейсбуку Володимира Попова
"Сімпсони" дійсно передбачають майбутнє / Фото з фейсбуку Володимира Попова
Коли немає грошей на чайові / Фото Антона Ходзи
А хто ж проти такої "тривожної валізи"? / Фото "Мемаграм"
Партія Притули
Нова партія одного з колишніх лідерів партії Голос та телеведучого Сергія Притули називатиметься "24 серпня". У мережі пофантазували на тему того, яким могло б бути гасло політичної сили.
От воно що / Фото "Мемаграм"
Конкуренти наступають / Фото Івана Сінсяка
Путіну пора до мавзолею
Чуєте, як гарно співають? / Фото "Мемаграм"
Відповідність 10 з 10 / Фото Олексія Голобуцького
Вічна класика / Фото GroZa
Фантазії українців / Фото "Баба і кіт"
Під чудову пісню аж заснув / Фото "Баба і кіт"
У кожного в серці Журба / Фото з фейсбуку Володимира Попова
Йой, най буде / Фото "Мемаграм"
Гарного дня!