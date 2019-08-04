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      Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці

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      Головні меми тижня: Богдан ледь не "нокаутував" Кличка фотожабою
      Головні меми тижня: Богдан ледь не "нокаутував" Кличка фотожабою / Колаж 24 каналу

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан і мер Києва Віталій Кличко позмагалися на мемах. Депутати "Слуги народу" поїхали на тренінг до Трускавця. П'ятий президент Петро Порошенко разом з сім'єю покинув Україну. Українським користувачам соцмереж було над чим жартувати протягом минулого тижня.

      То він Андрій чи Богдан?

      Цікаво: Голобородько VS Зеленський: чим встиг прославитись Андрій Богдан

      На тижні країну сколихнула резонансна новина – голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення. Поки експерти губились у здогадках та гучних заявах, що цей крок був потрібен для майбутньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, український президент встиг спростувати чутки про відставку голови ОПУ. Сам Богдан лише віджартувався мемом про мера Києва Віталія Кличка та своє цікаве прізвище.

      З "ударом у відповідь" не забарився і у минулому український чемпіон світу з боксу, а нині голова КМДА Віталій Кличко. У відповідь на питання журналістів одного з видань про те, як він ставиться до таких жартів Богдана, він просто відправив веселий мем.

      Батл між політиками та "відставка" Андрія Богдана стала чи не найгучнішою темою для жартів в українському суспільстві.

      До слова, схожим до "Андрій чи Богдан" чином у 2017 сконфузився російський пропагандистський телеканал "Росія 24". Тоді "журналісти" розповіли, що у підготовці українських Збройних сил до вдалої спецоперації на окупованому Донбасі брали участь "деякі Зорян і Шкіряк". Хоча насправді Зорян Шкіряк – це одна людина, радник міністра внутрішніх справ.

      Тоді конфуз російських пропагандистів став дуже гарячою темою для онлайн-дискусій із застосуванням мемів.

      Трускавецький міжпланетний університет при Верховній Раді "Ріксос"

      Поки майбутні "Слуги народу" проходять "школу життя" у Трускавці, готуючись до виконання обов'язків народних депутатів, українці не втомлюються жартувати про своїх обранців.

      Цікаво: "Слуги народу" діляться враженнями від тренінгів у Трускавці: фото

       
      До слова, обраний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко запевнив, що "Слуги народу" позитивно ставляться до жартів про їх навчання. Тож, жартуймо, шановні.

      Біжи, Петро, біжи...

      П'ятий президент України Петро Порошенко поїхав на відпочинок з сім'єю – так це бачить він сам. Петро Порошенко виїхав з України – так це бачать ЗМІ та частина суспільства. Прихильники Порошенка не стримувалися, жартуючи над ситуацією, яка виникла.

      До слова: Порошенко прийшов на допит у ДБР

      Це був веселий та багатий на меми тиждень. Сподіваємось, наступний буде ще кращим. 24 канал бажає вам вдалого робочого тижня та багато позитивних емоцій.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Петро Порошенко Зорян Шкіряк Андрій Богдан Віталій Кличко Меми Володимир Омелян
      Джерело: 24 канал
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