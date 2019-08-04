Найсмішніші меми тижня: батл між Богданом і Кличком та похмілля у Трускавці

Глава Офісу Президента Андрій Богдан і мер Києва Віталій Кличко позмагалися на мемах. Депутати "Слуги народу" поїхали на тренінг до Трускавця. П'ятий президент Петро Порошенко разом з сім'єю покинув Україну. Українським користувачам соцмереж було над чим жартувати протягом минулого тижня.

То він Андрій чи Богдан?

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На тижні країну сколихнула резонансна новина – голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву на звільнення. Поки експерти губились у здогадках та гучних заявах, що цей крок був потрібен для майбутньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, український президент встиг спростувати чутки про відставку голови ОПУ. Сам Богдан лише віджартувався мемом про мера Києва Віталія Кличка та своє цікаве прізвище.

З "ударом у відповідь" не забарився і у минулому український чемпіон світу з боксу, а нині голова КМДА Віталій Кличко. У відповідь на питання журналістів одного з видань про те, як він ставиться до таких жартів Богдана, він просто відправив веселий мем.

Батл між політиками та "відставка" Андрія Богдана стала чи не найгучнішою темою для жартів в українському суспільстві.