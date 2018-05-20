Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт
Упродовж минулого тижня увага більшості користувачів інтернету була прикутою до відкриття так званого Кримського мосту, в якому взяв участь вічний господар Кремля Володимир Путін, і до весілля спадкоємця британського престолу принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.
Путін і його Кримський міст
15 травня з легкої руки нового-старого президента Володимира Путіна відбулося урочисте відкриття так званого Кримського мосту, але без курйозів традиційно не обійшлося.
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Так, юзери звернули увагу, що російський лідер під час першого проїзду "проектом тисячоліття" порушував правила – зокрема, він і його пасажири не були пристебнутими, а КамАЗ, яким він кермував, потрапляє поки до тієї категорії транспорту, яким поки заборонено проїзд Кримським мостом.
Путін укотре осоромився – цього разу під час відкриття Кримського мосту
Путін проїхався Кримський мостом: відео
Крім того, у мережі висміяли маленький зріст політика з Росії.
"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, – свої ноги не дістають!", – зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.
Але найсмішніше сталося згодом. З’ясувалося що першим новобудову відкрив не президент РФ, а звичайнісінький кіт.
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Королівський гумор на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл
Ще одна непересічна подія відбулася вже вихідними, а саме у Великій Британії принц Гаррі одружився на американській акторці Меган Маркл, яка, між іншим, має африканське коріння.
Ця подія викликала неабиякий резонанс у суспільстві...
Весілля спадкоємця престолу Гаррі серйозно зацікавило британців
.... та зрештою на ній можна було помітити кілька цікавинок.
Найбільше користувачів вразило з яким серйозним обличчям була присутньою на церемонії сама Королева.
Також юзери сміються над ще одним яскравим виразом обличчя, а саме над реакцію на все з боку однієї з колишніх подружок Гаррі, яку той покинув у 2007 році.
Челсі Дейві на весіллі Гаррі та Маркл: відео
Серед решти гріх буде не згадати вбрання сестри Кейт Міддлтон – Піппи.
Цікавими є і меми щодо самих Меган і Гаррі.
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