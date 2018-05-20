Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт

Упродовж минулого тижня увага більшості користувачів інтернету була прикутою до відкриття так званого Кримського мосту, в якому взяв участь вічний господар Кремля Володимир Путін, і до весілля спадкоємця британського престолу принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Путін і його Кримський міст

15 травня з легкої руки нового-старого президента Володимира Путіна відбулося урочисте відкриття так званого Кримського мосту, але без курйозів традиційно не обійшлося.

Читайте також: "Все включено": в Анталії затримано росіянку на крадіжці посуду та туалетного паперу з готелю

Так, юзери звернули увагу, що російський лідер під час першого проїзду "проектом тисячоліття" порушував правила – зокрема, він і його пасажири не були пристебнутими, а КамАЗ, яким він кермував, потрапляє поки до тієї категорії транспорту, яким поки заборонено проїзд Кримським мостом.



Путін укотре осоромився – цього разу під час відкриття Кримського мосту

Путін проїхався Кримський мостом: відео

Крім того, у мережі висміяли маленький зріст політика з Росії.

"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, – свої ноги не дістають!", – зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.

Твоё лицо, когда сидишь на шее у охранника, который руками давит на педали, - свои-то ноги не достают!)) pic.twitter.com/G4lZeAGPS4 — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 May 2018

Але найсмішніше сталося згодом. З’ясувалося що першим новобудову відкрив не президент РФ, а звичайнісінький кіт.

Читайте також: Народний депутат написав матюкливого листа Гройсману: фото

Королівський гумор на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Ще одна непересічна подія відбулася вже вихідними, а саме у Великій Британії принц Гаррі одружився на американській акторці Меган Маркл, яка, між іншим, має африканське коріння.

Prince Harry and Meghan Markle are married. We got a real Black American princess, y'all......and it's Saturday! pic.twitter.com/snzV0RmgWL — Jonathan Capehart (@CapehartJ) 19 May 2018

Ця подія викликала неабиякий резонанс у суспільстві...



Весілля спадкоємця престолу Гаррі серйозно зацікавило британців

.... та зрештою на ній можна було помітити кілька цікавинок.

Найбільше користувачів вразило з яким серйозним обличчям була присутньою на церемонії сама Королева.

“yes, yes, God save me and all that” pic.twitter.com/PXuLIh5kjK — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 May 2018

#QueenElizabeth : "Stop it Phillip, it was not funny. Don't hide the car keys again, and I'm dead serious." pic.twitter.com/8t9crEbrId — Dr. David Romei (@DavidRomeiPHD) 19 May 2018

Також юзери сміються над ще одним яскравим виразом обличчя, а саме над реакцію на все з боку однієї з колишніх подружок Гаррі, яку той покинув у 2007 році.

Челсі Дейві на весіллі Гаррі та Маркл: відео

When your ex gets married and you’re at the wedding pic.twitter.com/yXZJWK1v9O — Caroline Moss (@socarolinesays) 19 May 2018

Серед решти гріх буде не згадати вбрання сестри Кейт Міддлтон – Піппи.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 May 2018

Цікавими є і меми щодо самих Меган і Гаррі.

Читайте також: Трамп осоромився у мережі через дружину Меланію: фотодоказ

If my partner doesn't look at me like this when I walk down the aisle I'm going back and we shall try again #RoyalWedding pic.twitter.com/9ek5u0FysW — Phila Bokveld (@PeahLlar) 19 May 2018

Не оминули увагою це весілля і вітчизняні жартівники.