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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Найсмішніші меми тижня: Путін подарував собі міст, королівське весілля вдалося на жарт

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Найсмішніші меми тижня: Путін відкрив Кримський міст, у Британії Королева Єлизавета II одружила онука Гаррі
Найсмішніші меми тижня: Путін відкрив Кримський міст, у Британії Королева Єлизавета II одружила онука Гаррі / Колаж 24 Канал

Упродовж минулого тижня увага більшості користувачів інтернету була прикутою до відкриття так званого Кримського мосту, в якому взяв участь вічний господар Кремля Володимир Путін, і до весілля спадкоємця британського престолу принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Путін і його Кримський міст 

15 травня з легкої руки нового-старого президента Володимира Путіна відбулося урочисте відкриття так званого Кримського мосту, але без курйозів традиційно не обійшлося.

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Так, юзери звернули увагу, що російський лідер під час першого проїзду "проектом тисячоліття" порушував правила – зокрема, він і його пасажири не були пристебнутими, а КамАЗ, яким він кермував, потрапляє поки до тієї категорії транспорту, яким поки заборонено проїзд Кримським мостом.

Путін, Кримський міст, курйоз, конфуз, Росія
Путін укотре осоромився – цього разу під час відкриття Кримського мосту 

Путін проїхався Кримський мостом: відео 

Крім того, у мережі висміяли маленький зріст політика з Росії.

"Твоє обличчя, коли сидиш на шиї в охоронця, який руками тисне на педалі, – свої ноги не дістають!", – зазначив політтехнолог Олексій Голобуцький.

Але найсмішніше сталося згодом. З’ясувалося що першим новобудову відкрив не президент РФ, а звичайнісінький кіт.

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Королівський гумор на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

Ще одна непересічна подія відбулася вже вихідними, а саме у Великій Британії принц Гаррі одружився на американській акторці Меган Маркл, яка, між іншим, має африканське коріння.

Ця подія викликала неабиякий резонанс у суспільстві... 

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл

Єлизавета II, Гаррі, Королівське весілля, Гаррі, Маркл
Весілля спадкоємця престолу Гаррі серйозно зацікавило британців  

....  та зрештою на ній можна було помітити кілька цікавинок.

Найбільше користувачів вразило з яким серйозним обличчям була присутньою на церемонії сама Королева.

Також юзери сміються над ще одним яскравим виразом обличчя, а саме над реакцію на все з боку однієї з колишніх подружок Гаррі, яку той покинув у 2007 році. 

Челсі Дейві на весіллі Гаррі та Маркл: відео 

Дейві, Гаррі, Маркл, королівське весілля, Британія, меми

Дейві, Гаррі, Маркл, королівське весілля, Британія, меми

Серед решти гріх буде не згадати вбрання сестри Кейт Міддлтон – Піппи. 

Цікавими є і меми щодо самих Меган і Гаррі. 

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Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Не оминули увагою це весілля і вітчизняні жартівники.

Меган Маркл, Гаррі, королівське весілля, Британія, меми

Теги: Новини України Великобританія Королівське весілля Курйозні новини Кримський міст Володимир Путін Анексія Криму Меми Інтернет Соцмережі Публікації
Джерело: 24 Канал
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