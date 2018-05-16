"Все включено": в Анталії затримано росіянку на крадіжці посуду та туалетного паперу з готелю

У 5-ти зірковому готелі в Анталії затримано громадянку Російської Федерації, яка намагалася викрасти весь столовий сервіз у номері, рушники, туалетний папір, продукти та пакетований чай.

Про це повідомляє агентство IHA.

Читайте також: У Росії гіпнотизер пограбував супермаркет

Персонал готелю звинуватив у крадіжці матір, яка приїхала з двома дітьми на відпочинок до Туреччини.

Дивіться відео обшуку росіянки:

Нагадаємо, російські туристи після відпочинку в Туреччині попалися на ганебній крадіжці у готелі. Вони нагамались винести з готелю туалетний папір, апельсини, перелитий по пляшечках Бейліз, печиво, персики, рушники, посуд, халати, шампунь, мило, фрукти, лампи від світильників і навіть кран від біде та квіти з корінням.