"Все включено": в Анталії затримано росіянку на крадіжці посуду та туалетного паперу з готелю
У 5-ти зірковому готелі в Анталії затримано громадянку Російської Федерації, яка намагалася викрасти весь столовий сервіз у номері, рушники, туалетний папір, продукти та пакетований чай.
Про це повідомляє агентство IHA.
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Персонал готелю звинуватив у крадіжці матір, яка приїхала з двома дітьми на відпочинок до Туреччини.
Дивіться відео обшуку росіянки:
Нагадаємо, російські туристи після відпочинку в Туреччині попалися на ганебній крадіжці у готелі. Вони нагамались винести з готелю туалетний папір, апельсини, перелитий по пляшечках Бейліз, печиво, персики, рушники, посуд, халати, шампунь, мило, фрукти, лампи від світильників і навіть кран від біде та квіти з корінням.
Джерело: 24 Канал
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