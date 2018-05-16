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"Все включено": в Анталії затримано росіянку на крадіжці посуду та туалетного паперу з готелю

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Затримано росіянку на пограбуванні посуду та туалетного паперу у готелі в Анталії
Затримано росіянку на пограбуванні посуду та туалетного паперу у готелі в Анталії / Скріншот

У 5-ти зірковому готелі в Анталії затримано громадянку Російської Федерації, яка намагалася викрасти весь столовий сервіз у номері, рушники, туалетний папір, продукти та пакетований чай.

Про це повідомляє агентство IHA.

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Персонал готелю звинуватив у крадіжці матір, яка приїхала з двома дітьми на відпочинок до Туреччини.

Дивіться відео обшуку росіянки:

Нагадаємо, російські туристи після відпочинку в Туреччині попалися на ганебній крадіжці у готелі. Вони нагамались винести з готелю туалетний папір, апельсини, перелитий по пляшечках Бейліз, печиво, персики, рушники, посуд, халати, шампунь, мило, фрукти, лампи від світильників і навіть кран від біде та квіти з корінням.

Теги: Новини Росії Новини Туреччини Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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