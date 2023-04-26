Дитина сама просила забрати її: все про скандал з найстаршою матір'ю України

Україну сколихнув скандал із найстаршою матір'ю України Валентиною Підвербною, яку позбавляють батьківських прав. Її донька Анна-Марія розповіла про знущання та насильство.

Жінка народила доньку в 65 років. Зараз дівчинці 12, нещодавно вона виклала пост в інстаграмі, де розповідає, як її матір знущається з неї. Тому дитина попросила забрати її від власної мами. Все, що відомо про скандал, читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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Пост дитини про знущання

24 квітня донька Валентини Підвербної Анна-Марія виклала у соцмережі пост, що її мати знущається з неї фізично та психологічно. Зокрема, б'є, дряпає, кричить, нецензурно лається, цькує та забороняє митися.

Наступного дня дитина опублікувала аудіозапис, де каже, що потребує операції на оці, адже може залишитися з косоокістю на все життя. Жінка з голосом, схожим на голос Валентини Підвербної, відповідає відмовою.

Після розголосу виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що виконавчий комітет міської ради 25 квітня розгляне проєкт рішення щодо негайного відібрання дитини у Валентини Підвербної.



Підвербна з донькою / Фото з мережі

Дитину забирають від матері

Поліція Чернігівської області завітала до Підвербної. Правоохоронці встановили, що дитина проживає в неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насильства.

На матір дівчинки склали адміністративні протоколи. Крім того, за день виконком міськради ухвалив рішення про вилучення дитини. Управління у справах дітей готує відповідний позов до суду.

Якщо суд підтримає, дитину влаштують до патронатної сім'ї або оберуть іншу форму виховання.

У якому стані дівчинка

У листопаді 2022 поліція склала на Валентину Підвербну два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство. Однак Новозаводський суд Чернігова не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.

Медики констатували, що Анну-Марію оглянуть всі спеціалісти. Це буде не тільки педіатричний огляд, а також спеціалізований – кардіологи, ендокринологи, офтальмолог, ЛОР.

Однак сама дівчинка ні на що не скаржиться. Скільки вона перебуватиме у лікарні – наразі невідомо.

До слова, 25 квітня Підвербна навідувалась до лікарні. Проте невідомо, чи бачилась з дитиною.



Валентина Підвербна раніше / Фото з мережі

На Підвербну вже подавали в суд

Минулого року суд розглядав позов українки Оксани Спектор, яка зараз живе в Ізраїлі. Вона намагалась оскаржити материнство Валентини Підвербної. Річ у тім, що жінка народила дівчинку за допомогою процедури ЕКО (штучне запліднення). Лікарі використали донорську яйцеклітину.

Так-от, Спектор стверджувала, що вона здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини свої яйцеклітини. Жінка підозрює, що саме їх без її згоди використали для запліднення Підвербної.

Спектор просила суд призначити ДНК-експертизу та в разі збігу визнати її матір'ю дитини.

Виявилось, що Оксана у 2021 році подивилася сюжет про найстарішу матір України. Коли побачила дівчинку, то не повірила своїм очам: дитина була схожа не на Валентину, а на Оксану. Справу ще слухають.