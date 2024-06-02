"Але немає грошей": найстарша породілля України Підвербна хотіла б народити ще одну дитину

Дочка найстарішої породіллі України живе в іншій родині. 13-річна Анна Підвербна покращила свій стан здоров'я та почувається щасливою.

Вона вже місяць живе у новій родині. Заступник голови Чернігівської ОВА Дмитро Блауш, який рік тому взяв ситуацію під особистий контроль, розповів, що дівчинка вже катається на самокаті та опановує гру на синтезаторі, пише 24 Канал.

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Що відомо про життя дочки найстарішої матері України

Цей рік став – роком великих змін! І тепер з великою радістю, хочу познайомити вас з новою Анею Підвербною. Хоча, мабуть, не зовсім правильно говорити з новою, але мені дуже хочеться, щоб саме нова сторінка в житті Ані стала такою, про котру вона мріяла весь цей час,

– заявив заступник очільника ОВА.

Він розповів, що Аня вже місяць живе новій родині. Дівчинка хоче грати на музичних інструментах та планує займатись спортом.

Наразі вирішують питання щодо операції, бо потрібне повне розуміння фахівців. Раніше Дмитро Блауш пояснював, що дівчині треба певний час ходити в окулярах.



Анна Підвербна почувається краще після того, як переїхала від своєї матері / Фото Дмитра Блауша

Безумовно хочеться подякувати опікуну Ані. Жінці котра взяла на себе велику відповідальність та можна сказати випробування продовжувати виховувати дитину. Дарувати тепло, ласку, любов та увесь свій час, це дорогого вартує,

– заявив посадовець.

Що заявила найстаріша матір в Україні

Заступник голови Чернігівської ОВА Дмитро Блауш розповів ТСН, що Аня любить свою матір, хоч і мешкає у новій родині.

Вона любить маму, але, на превеликий жаль, зустрічі із нею стають все коротше. У її мами такий психологічний стан, що не дозволяє бути цим зустрічам довгими та конструктивними,

– заявив Блауш.

Адже й Аню у Валентини Підвербної забрали через те, що дитина написала допис в інстаграмі, в якому поскаржилась на те, що рідна матір знущалась з неї – дряпала, не дозволяла митись, рвала її одяг.

Тепер же 78-річна матір Ані прокоментувала ситуацію журналістам. Зокрема, вона розплакалась у слухавку та заявила, що намагатиметься повернути дитину, проте ще не знає, як саме. Вона не виключає, що звернеться до президента України Володимира Зеленського, щоб розповісти йому свою історію. Також Валентина Підвербна переконує, що робить ремонт у своїй квартирі, щоб забезпечити дитині належні умови.

"Я намагаюсь забрати дитину. У квартирі роблю ремонт, привезла меблі, крім кухні. Виплачу кухню – мені привезуть і ці меблі. Буде в мене красота, приїдете дивитись, як у мене красиво", – заявила Підвербна.

78-річна матір Ані переконує, що з задоволенням би народила собі ще одну дитину.

Із задоволенням народила би ще одну дитину. Хочу. Аня би повернулась до мене няньчити дитину. Але в мене немає грошей на це (процедуру штучного запліднення – 24 Канал),

– заявила Підвербна-старша.

Проте лікар, який робив Валентині штучне запліднення, розповідав, що після скандалу з цією породіллею репродуктологи отримали рекомендацію не робити штучне запліднення жінкам, яким понад 55 років. Офіційні коментарі лікар не надавав, адже у справі Підвербної тривали судові розгляди.

Коротко про скандал з найстарішою матір'ю в Україні