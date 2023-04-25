У найстаршої матері України негайно відбирають 12-річну доньку після скарг на загрози для життя

У найстаршої матері України – 78-річної Валентини Підвербної негайно відібрали дитину через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу її життю.

Сьогодні 12-річна донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної у соцмережі опублікувала допис, у якому розповіла про психологічне і фізичне знущання над нею з боку матері.

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Уже до вечора рішення про вилучення дитини ухвалив виконком Чернігівської міськради. Управління у справах дітей готує відповідний позов до суду.

Якщо суд підтримає рішення виконкому міськради, то дитину влаштують до патронатної сім'ї або оберуть іншу форму виховання. Якщо суд не підтримає рішення виконкому, то дитину повернуть матері.

З минулого року родина на обліку служби

Валентина Підвербна народила доньку у лютому 2011 року завдяки штучному заплідненню.

У листопаді 2022-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов'язків та психологічне насильство.

У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили – суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.

Дівчинка сама попросила забрати її від матері