"Два метри сексу" та "хамуватий люмпен" Богдан: найцікавіші уривки з книги Мендель

У липні 2021 року світ побачила книга Юлії Мендель "Кожен із нас президент". Ексречниця президента анонсувала, що видання буде відвертим та провокативним.

У своїй книзі Мендель пише про перемоги Володимира Зеленського та підступи Петра Порошенка. Окрім того, ексречниця президента не оминає чинного і колишнього глав Офісу Президента.

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Президентство Зеленського

Мендель переконана, що рішення Зеленського балотуватися на посаду президента подарувало українцям надію. Він хотів будувати країну за моделлю функціонування успішної компанії. Там кожен свою виконувати свою роль в умовах здорової конкуренції і кар'єрного зростання.

Зеленський ніколи не дослухається лише до однієї людини. Він чує всіх і дозволяє людям ухвалювати рішення.

Окрім того, Зеленський скоротив президентський кортеж. Наразі це лише 2 автомобілі – президента та охорони. Цю інформацію Мендель коментує словами "повірте мені".

Також ексречниця переконана, що Зеленський має право жити на державній дачі. Цей будинок не можна навіть порівнювати з оселею "зі золотими унітазами і позбавленим смаку кічем нашої попередньої політичної "еліти".

Турборежим

Мендель переконана, що турборежим міг бути швидшим. У перший час роботи новому парламенту необхідно було ухвалити приблизно 70 законопроєктів.

Думки радників Зеленського тоді розділилися. Двоє – вимагали порушити регламент, змусивши парламент проголосувати у першу ніч після засідання. Водночас ще двоє – рекомендували не порушувати правила, інакше ухвалені закони могли б згодом визнати неконституційними.

Тоді Зеленський попросив депутатів зробити вибір, піднявши руку. Більшість проголосувала за повільніший процес.

Боти Порошенка

Мендель розповіла, що боти під постами Зеленського – це боти Порошенка. Ботоферми вже розсекречували. І тоді "понеслася хвиля примітивного позитиву і вихваляння нашої команди під нашими ж постами".

"Порошенко сподівався, що таким чином досягне ефекту, коли в роботі десятків, а то і сотень ботів звинуватять команду Зеленського, – наголосила Мендель.

Гончарук, який не зумів подорослішати

За словами Мендель, експрем'єр за час перебування на посаді так і не зумів подорослішати. Він пропонував багато реформ, однак ухвалили їх лише завдяки старанням Зеленського. Президент "особисто погоджував кожну реформу, вибирав моделі, вносив зміни".

Гончаруку просто треба було подорослішати. І це складно давалося хлопчикові, який до того, як його кандидатуру представив президент, більше години грався на приставці в офісі партії,

– зауважила ексречниця президента.

Мендель зізналася, що її подруга називала Гончарука "Два метри сексу".

Політику не вистачало інституційного досвіду, адже "складно з громадського активіста перетворитися на прем'єра сорокамільйонної країни". Гончарук губився у кризових ситуаціях.

Мендель розповіла, що політик був закритим у своєму егоцентризмі та часто зривався на фракції. За це там його відверто ненавиділи.

Єрмак і Богдан

Авторка книги переконана, що Андрія Єрмака "демонізують". Йому створили надто негативний образ. Водночас Єрмак перебрав на себе відповідальність за безліч політичних криз.

За словами Мендель, "складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину з оригінальними підходами".

Не оминула ексречниця президента зустрічі Єрмака з його попередником – Андрієм Богданом. Мендель стверджує, що це було видовище "не для людей зі слабкими нервами".

Зустрівши Єрмака, Богдан перетворювався на хамовитого люмпена, що вигукував несумісні з логікою мовні конструкції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ,

– розповідає авторка.

"Негігієнічні ночі на Майдані"

Прихід Зеленського до влади Мендель характеризує як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані". За словами ексречниці президента, рекордні 73% у другому турі теж були революцією.

"Тільки прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей з ризиком бути побитим, знесеним водометами або обприсканим газом, без всієї цієї революційної "романтики" минулих століть", – заявила Мендель.

Така заява авторки обурила українців. Зокрема, історик Радко Мокрик написав: "особисто я під час "негігієнічних і холодних ночей" на Майдані зустрів найкращих людей своєї країни".