Найважча операція від початку війни, – Арахамія і Верещук про евакуацію з "Азовсталі"

З "Азовсталі" 1 травня розпочалася евакуація мирних маріупольців. Спецоперація з вивезення людей тривала вже 3 дні.

Сотню людей вже вивезли з блокади

Про це у відеозверненні повідомили нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише 24 канал.

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Політики наголосили, що мають дуже радісну новину. Адже нарешті вдалося вивезли сотню людей, які вже 2 місяці перебували у бомбосховищах заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Третій день спеціальної операції, яку ми називаємо "Евакуація "Азовсталь". Уперше з початку війни та блокади заводу нам вдалося вивезти понад 100 цивільних. Це маленькі діти, жінки та люди похилого віку,

– розповів Арахамія.

Чому влада мовчала про евакуацію

Верещук вибачалися перед українцями за те, що влада мовчала про евакуацію. Міністерка наголосила, що це робили для того, щоб маріупольці змогли безпечно вибратися з "Азовсталі". Вона також закликала людей не вірити тому, що пишуть росіяни у своїх телеграм-каналах. Довіряти потрібно лише своїй владі.

Верещук зазначила, що евакуацію вдалося здійснити завдяки сприянню:

президента Володимира Зеленського,

генсека ООН Антоніу Гутерреша;

"Червоного Хреста";

української розвідки.

Наступний етап спецоперації – вивезти усіх інших. Адже на "Азовсталі" залишилося ще багато людей.

До речі, за словами Арахамії, це вперше над заводом припинили вогонь на 2 доби. Раніше росіяни постійно бомбили "Азовсталь".

Дивіться відеозвернення Арахамії та Верещук про евакуацію з "Азовсталі":

Зауважимо, евакуйованих маріупольців везуть у Запоріжжя. На місце вони прибудуть завтра, 2 травня.

Коротко про ситуацію на "Азовсталі"

Близько тисячі мирних українців вже майже 2 місяці ховаються у підвалах "Азовсталі". Разом з ними там є бійці полку "Азов" та морські піхотинці.

Наші військові вже вразили своєю мужністю весь світ. Адже попри брак зброї та продовольства вони продовжують давати опір росіянам.

Останнім часом про евакуацію з "Азовсталі" кричали в усьому світі. Адже ситуація там критична. Люди перебувають у сирих підвалах без свіжого повітря, сонячного світла та їжі, до того ж під безперервними обстрілами. Також на заводі є багато поранених військових, яким потрібна допомога.

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