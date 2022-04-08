Найважливіше, що ми розділяємо одні цінності, – Зеленський про шлях України в ЄС

8 квітня 2022 , 21:22
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Українці та європейці поділяють спільні цінності. Адже саме за свободу, права людей та право вибору зараз бореться вся наша країна.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, інформує 24 канал. Політик подякував за фінансову допомогу від ЄС.

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Ця допомога зараз дуже важлива. Адже держава економічно не працює через російські авіаудари. 

Ми всіх переможемо й економіка точно буде працювати. Але на цій дистанції є країни Євросоюзу. Тому сьогодні ця фінансова підтримка, поки Україна не працює, дуже важлива,
– сказав президент.

Також Зеленський подякував за те, що партнери надають Україні зброї й запроваджують проти Росії санкції.

Дивіться відео з брифінгу політиків:

 

Автор: Софія Мінджоса