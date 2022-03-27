Найважливіше, що Україна для всього світу перестала бути "частиною Росії", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про ціну, яку зараз платить Україна за своє майбутнє. Та про її місце на світовій мапі.

За словами Зеленського, ця війна чимало змінила. Але вже зараз можна побачити, якою буде Україна завтрашнього дня. Про це він розповів під час інтерв'ю.

"Я точно бачу, що Україна завтра – вона настала. Ми просто зараз займаємося війною. Те, що країна таких людей, об'єднаних – це вже вийшло, ми вже в цьому перемогли. А далі, що б ми не робили, що б не будували – все буде на високому рівні", – заявив Зеленський.

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Він відзначив і ті зміни, які вже відбулися на міжнародному рівні. Особливо щодо сприйняття України.

"Може ціна дорога, і остаточно нам не відома, але ми точно стали у світі лідерами. Суб'єктом. Перебуваємо не за лаштунками. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації", – наголосив Президент України.

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