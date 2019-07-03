Найвищу споруду Канади підсвітили на честь візиту Зеленського: фото

Вежа CN у Торонто – найвища споруда Західної півкулі. Її підсвітили з нагоди проведення у місті конференції щодо реформ в Україні та візиту Президента Володимира Зеленського.

Усю ніч вежа почергово підсвічувалася жовто-блакитним та червоно-білим кольорами, аби вшанувати канадсько-українську дружбу, пише Укрінформ.

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CN Tower – оглядова і телекомунікаційна вежа висотою 553,3 метра у центрі міста Торонто. Вона була найвищою будівлею планети впродовж 31 року від 1976 до 2007, перевершивши висоту Останкінської телевежі.



Однак 12 вересня 2007 року поступилась хмарочосу Бурдж Халіфа у місті Дубай. Однак "Сі-Ен Тауер" залишається найвищою будівлею Західної півкулі.



Підсвічена вежа у Торонто/ Twitter La Conférence sur les réformes en Ukraine

Що це за конференція?

Конференція у Торонто триватиме по 4 липня. Головна її мета – ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017 – в Лондоні.

Для участі у конференції до Канади прибув Президент Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віцепрем’єр-міністром Степаном Кубівим, а також представники неприбуткового та приватного секторів.

Володимир Зеленський 2 липня зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час свого офіційного візиту в Торонто. Політики обговорили низку важливих питань, зокрема спрощення візового режиму між країнами, посилення антиросійських санкцій з боку Канади, збройну та фінансову допомогу.