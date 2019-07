Україна більше не буде платити за наївність, – Зеленський нагадав про ядерну зброю

Україна має право знати про правила гри на міжнародній арені та вимагати їхнього виконання. Вона більше не хоче платити за свою наївність, відкритість і добродушність. Зокрема, Україна одна з перших відмовилась від ядерної зброї – і за це поплатилась.

Україна готова і далі разом зі світом приєднатися до вирішення глобальних проблем, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, пише "Інтерфакс".

Глава держави наголосив, що в України є "абсолютно нормальне питання: "what are the rules?"

Які правила? Ми хочемо і маємо право їх знати, тому що Україна більше не буде платити за свою наївність, відкритість і добродушність,

– зазначив він.

Зеленський переконаний, що всім в світі потрібні чіткі правила, щоб розуміти, коли пріоритетом є глобальні інтереси, а коли – національні.

"Інакше на міжнародній арені ми і далі будемо бачити подвійні стандарти, тому давайте разом сядемо за стіл і знайдемо відповідь на питання: what are the rules?" – додав президент.

Він також зазначив, що Україна зосереджена не тільки на своїх проблемах, а й прекрасно розуміє виклики і загрози, що стоять перед планетою.

Ця зміна клімату, забруднення океанів, рішення проблем, пов'язаних з людським розвитком. Є такий вислів "Моя хата скраю ". І він нібито характеризує українців. Насправді, це міф, який не має нічого спільного з реальністю. Українці не обмежені тільки інтересами свого двору. Нам не все одно. І за свою історію ми не раз доводили це світу,

– заявив Зеленський.

Глава держави також нагадав, що Україна була одним із засновників ООН, а її внесок в перемогу над нацизмом у роки Другої світової війни становив мільйони життів.

"І, до речі, Україна одна з перших відмовилася від ядерної зброї. За що згодом і поплатилася", – додав він.

Зазначимо, Президент України зустрівся із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 2 липня під час свого офіційного візиту в Торонто. Політики обговорили низку важливих питань, зокрема спрощення візового режиму між країнами, посилення антиросійських санкцій з боку Канади, збройну та фінансову допомогу.