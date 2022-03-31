Найзапеклішою точкою на Харківщині є Ізюм: там тривають бої та постійні обстріли

Російські окупанти, які вдерлися на Харківщину, діють максимально хаотично, тож спрогнозувати їхню поведінку доволі складно. Та навіть попри це українські Збройні Сили вдало утримують позиції.

Про це у новому зверненні до містян розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що станом на 31 березня найзапеклішою точкою боротьби залишається Ізюм.

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Ситуація в Ізюмі

За словами Синєгубова, в Ізюмі тривають запеклі бої, чути постійні обстріли.

Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених" коридорів. Але поки що Росія не дає нам такої можливості,

– наголосив він.

Місто критично потребує гумдопомоги, оскільки мешканці, які не встигли евакуюватися, залишились без базових речей.

Дивіться звернення Синєгубова за 31 березня:

Нагадаємо, раніше Денисенко розповів, що Ізюм – стратегічно важливий об'єкт, захоплення якого було прописано у стартовій тактиці окупанта. Через те, що ворог не коригує процес, російські солдати роблять те ж саме, що й задумали собі ще в перший день наступу.

Чому за Ізюм точаться запеклі бої: дивіться пояснення Денисенка