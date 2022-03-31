Найзапеклішою точкою на Харківщині є Ізюм: там тривають бої та постійні обстріли
Джерело:телеграм-канал Олег Синєгубов
Російські окупанти, які вдерлися на Харківщину, діють максимально хаотично, тож спрогнозувати їхню поведінку доволі складно. Та навіть попри це українські Збройні Сили вдало утримують позиції.
Про це у новому зверненні до містян розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що станом на 31 березня найзапеклішою точкою боротьби залишається Ізюм.
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Ситуація в Ізюмі
За словами Синєгубова, в Ізюмі тривають запеклі бої, чути постійні обстріли.
Ми щодня працюємо над відкриттям "зелених" коридорів. Але поки що Росія не дає нам такої можливості,
– наголосив він.
Місто критично потребує гумдопомоги, оскільки мешканці, які не встигли евакуюватися, залишились без базових речей.
Дивіться звернення Синєгубова за 31 березня:
Нагадаємо, раніше Денисенко розповів, що Ізюм – стратегічно важливий об'єкт, захоплення якого було прописано у стартовій тактиці окупанта. Через те, що ворог не коригує процес, російські солдати роблять те ж саме, що й задумали собі ще в перший день наступу.
Чому за Ізюм точаться запеклі бої: дивіться пояснення Денисенка