Найжахливішого сценарію не сталося, – експосол США в Росії про перемовини Байдена і Путіна

Джо Байден провів перемовини з Володимиром Путіним через загострення можливого нападу на Україну. За підсумками розмови найгіршого не трапилось.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі повідомив експосол США в Росії Майкл Макфол. Він додав, що вагомих зрушень у ситуації не відбулось.

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"Найжахливішого варіанту не сталось. Не було домовленостей чи нового договору щодо безпеки, якого багато хто очікував в США. І слава Богу", – підкреслив Макфол.

Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбулась 7 грудня у відеоформаті. Перемовини тривали понад 2 години та були закритими.

Однак, за його словами, досягнути чогось також не вдалось. Байден та Путін не домовились під час переговорів, тому ситуація продовжуватиметься. Водночас експосол відмітив, що у діалозі президентів таки був плюс.

Байден сказав, що у разі вторгнення (в Україну – 24 канал) буде серйозна реакція. Це добре. Шкода, що її не було раніше, але все одно це добре. Однак відповіді від Путіна немає. Майкл Макфол Експосол США в Росії

Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

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