Влітку війна забрала і його батька: на Донеччині загинув 22-річний боєць з Волині Назар Кравчук
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і дочок. На війні загинув старший сержант з Волині Назар Кравчук.
Трагічну новину повідомили 5 листопада у Горохівській громаді, пише 24 Канал. Влітку цього року на війні загинув батько Назара – Сергій Кравчук.
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На війні загинув Назар Кравчук
У бою з російськими окупантами на території Донецької області загинув захисник Назар Кравчук.
Полеглому бійцю з села Пірванче було 22 роки. Цьогоріч влітку на війні також загинув його батько Сергій Кравчук.
Відомо, що захисник Назар Кравчук служив у спецпідрозділі "Омега" Національної гвардії України. Останній бій Герой прийняв у місті Селидове, на Донеччині.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!