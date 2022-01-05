Назарбаєв може невдовзі покинути Казахстан, – російські ЗМІ

Нурсултан Назарбаєв готовий виїхати з Казахстану на тлі протестів. Перед цим він пішов з посади голови Ради безпеки.

Відповідну інформацію оприлюднило російське видання з посиланням на МЗС Росії. Про це стало відомо 5 січня.

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"Для лікування": Назарбаєв готовий покинути країну

Джерела в МЗС Росії повідомляють, що Назарбаєв "готовий залишити Казахстан для лікування",

– мовиться у повідомленні.

Там також відзначили, що у місті Талдикорган протестувальники намагались знести пам'ятник політику.

Протестувальники намагались знести пам'ятник Назарбаєву: дивіться відео

Перед цим Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Радбезу. Таке рішення ухвалив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Відомо, що зниження впливу на владу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва було однією з вимог протестувальників.

Коротко про протести в Казахстані: основне

3 січня 2022 року в різних містах Казахстану почались протести. Зокрема люди вимагали зниження ціни на газ. Хоч ціни влада знизила, та протестувальники висунули вимоги, пов'язані з владою та життям в країні.

На тлі протестів уряд пішов у відставку. Указ про це 5 січня підписав Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Протести тривають. Найбільші в місті Алмати – там люди палили адміністративні будівлі та машини.

Попередньо відомо про понад 500 постраждалих та перших загиблих.

Окрім того, чиновники почали виїжджати з країни. ЗМІ повідомили, що літаком країну покинув зять Назарбаєва. За неперевіреними даними, він вирушив у Киргизію.

Протести у Казахстані: все, що потрібно знати – дивіться відео