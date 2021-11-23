Назарбаєв пішов з посади голови панівної партії Казахстану

Нурсултан Назарбаєв у вівторок, 23 листопада, пішов з посади голови панівної партії Казахстану "Нур Отан". Політсилу очолить президент Касим-Жомарт Токаєв.

"Нур Отан" Назарбаєв очолював з моменту заснування політсили у 1991 році. Представники партії займають понад 2/3 місць у нижній палаті парламенту.

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До лав "Нур Отан" входять чимало бюджетників та держслужбовців.

У 2019 році ця політсила висунула Токаєва на посаду президента. Саме йому Назарбаєв передав свої повноваження. Водночас політик закріпив за собою право бути довічним очільником Радбезу.

Перемога Токаєва

Касим-Жомарт Токаєв здобув перемогу на президентських виборах 20 березня 2019 року.

Раніше політик обіймав посаду глави сенату Казахстану, а перед тим працював у МЗС та очолював уряд. Окрім того, працював в ООН та ОБСЄ. У 2008 році став віцепрезидентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Інавгурація окаєва відбулася 12 червня 2019 року у Палаці незалежності в столиці Нур-Султані.

Президент пообіцяв, що працюватиме над реалізацією стратегії свого попередника – Назарбаєва.

У 2007 році Назарбаєву як перший президент отримав право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів.