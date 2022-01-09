У Назарбаєва заявили, що Токаєв не звільняв його з посади голови Радбезу

Під час загострень протестів у Казахстані 5 січня головю Радбезу Казахстану став президент Касим-Жомарт Токаєв і замінив на цій посаді Нурсултана Назарбаєва. Однак речник останнього заявив, що він сам передав повноваження Токаєву і той його не звільняв.

За словами речника колишнього президента Казахстану Айдоса Укібая, інформація про звільнення Назарбаєва Токаєвим є нібито неправдивою. Колишній президент буцімто сам вирішив віддати посаду чинному президенту.

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Речник ще раз заявив, що Назарбаєв не втік

Айдос Укібай заявив, що інформацію про звільнення Нурсултана Назарбаєва вважає буцімто "спробою дестабілізації політичної ситуації".

За словами речника колишнього президента, Назарбаєв нібито нікуди не втік з Казахстану і перебуває в столиці країни. Крім того, він "підтримує чинного голову держави".

Укібай заявив, що Назарбаєв сам вирішив віддати посаду голови Радбезу Токаєву через масові протести. Однак речник колишнього президента назвав їх "безладами" і "терором".

Єлбаси (Назарбаєв – 24 канал) сам ухвалив рішення передати посаду голови Ради безпеки Президенту, оскільки добре усвідомлював, що заворушення та терор вимагали оперативної, жорсткої та безкомпромісної відповіді від керівництва країни,

– заявив Уйкібай.

Речник Назарбаєва також додав, що "Єлбаси і глава держави перебувають по одну сторону барикад" і вони буцімто "захищають майбутнє нації".

Назарбаєв і протести в Казахстані: головне

Протести в Казахстані, які спалахнули на початку січня 2022 року, після виконання владою вимог щодо зниження вартості газу, набули політичного характеру. Мітингувальники заявили, що ціна блакитного палива була лише однією з вимог.

Серед нових вимог протестувальників з'явилися пункти про боротьбу з корупцією та боротьбу з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який на той час очолював Радбез Казахстану.

5 січня на фоні загострення протестів президент Касим-Жомарт Токаєв змінив Назарбаєва на посаді голови Радбезу.

Після цього у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишній президент готовий покинути країну.

Того ж дня у місті Талдикоган мітингувальники повалили пам'ятник Назарбаєву під спів та овації. Монумент там встановили під час його президентства.

Під час загострень ні Назарбаєв, ні його речник ніяк не коментував те, що відбувається в Казахстані.

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