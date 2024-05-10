У Вінниці живим коридором зустріли наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича

У Вінниці сотні містян зустріли полеглого у бою військового Назарія "Грінку" Гринцевича. Люди вишикувалися у живий коридор, щоб зустріти героя, якого везуть в останню путь.

Назарій Гринцевич загинув 6 травня 2024 року. Наймолодшому захисникові "Азовсталі" на момент смерті був лише 21 рік.

До теми Один з наймолодших захисників "Азовсталі": загинув 21-річний Назарій "Грінка" Гринцевич

У Вінниці "Грінку" зустріли живим коридором

Журналісти "Ми-Україна" показали, як вінничани зустріли живим коридором "Грінку", якого везли в останню путь. На фото можна побачити, що сотні людей вишикували, щоб провести автівку полеглого військового.

Зокрема, у живому коридорі майоріли українські стяги, а також прапори "Азову". Також деякі принесли факели, щоб ушанувати героя.

У Вінниці живим коридором зустріли Назарія "Грінку" Гринцевича / Фото "Ми-Україна"

Коли автівка проїжджала живим коридором, люди ставали на коліна, висловлюючи свою глибоку повагу загиблому українському захисникові. Прощання із Назарієм Гринцевичем має відбутися 10 травня на Алеї Слави у Вінниці.

Назарій був наймолодшим захисником "Азовсталі"

Проявляючи героїчну відвагу, Назарій Гринцевич разом з побратимами майже три місяці мужньо захищав Маріуполь. Виконуючи обов'язки парамедика, він невтомно рятував поранених. Однак згодом Гринцевич потрапив у полон до російських військ і утримувався там протягом чотирьох місяців, перш ніж був звільнений.

Коли Назарій Гринцевич повернувся в Україну, то разом зі своїми побратимами створив підрозділ "Контакт 12". Гринцевич взяв на себе роль командира взводу оптичних спостерігачів у складі підрозділу.

Побратими "Грінки" з "Контакт 12" наголосили, що втрати захисника для кожного з українців неможливо описати словами.

"Грінка" – безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом – азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, зазнав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій,

– мовиться у дописі підрозділу.

Побратими зазначили, що своєю безмежною енергією і натхненням Назарій Гринцевич вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням.