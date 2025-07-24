Я не ховаюся від слідства, – Назарій Гусаков пояснив, чому виїхав до Італії

Нещодавно в Україні розгорівся скандал – активіста зі спінальною м'язовою атрофією Назарія Гусакова запідозрили в махінаціях зі зборами на лікування. Проти нього відкрили кримінальні провадження, а сам чоловік заявив, що не ховається від слідства.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його відеозвернення, опубліковане на сторінці у Facebook у середу, 23 липня. Гусаков розповів, чому виїхав з України.

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Що заявив Гусаков?

Напередодні Генеральний прокурор Руслан Кравченко анонсував заочне повідомлення підозри для Гусакова в шахрайстві та відмиванні грошей.

У відповідь активіст записав відеозвернення, заявивши, що не ховається від слідства та суду. Також чоловік повідомив своє місцеперебування – медичний заклад у Мілані.

В Італію я приїхав 12 травня… Мій стан здоров'я зараз важкий, я не можу довго розмовляти, тримати телефон у руках, сидіти у візку через біль у спині,

– розповів Гусаков.

Нагадаємо, раніше з журналістами поспілкувалася адвокатка львів'янина Наталія Бельдій. За її словами, після завершення лікування чоловік збирається повернутись додому та співпрацювати з правоохоронними органами.