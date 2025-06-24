Поліція збирає свідчення щодо шахрайських дій під час збору коштів для Назарія Гусакова

Правоохоронці продовжують розслідувати можливе шахрайство з боку львівського активіста Назарія Гусакова, який має спінально-м'язову атрофію та збирав кошти нібито собі на ліки. Для встановлення істини поліця збирає свідчення людей.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Справа Назарія Гусакова розслідується

Для більш детального розслідування про можливі шахрайства під час збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова поліція опитує людей, які мають щодо цього якісь свідчення. Під час досудового розслідування відбудеться перевірка організації зборів, використання коштів та чи було зловживання довірою.

Правоохоронці готові вислухати всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій Гусакова, або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

Усі ці факти можна передати, звернувшись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном за номером (099) 302-15-24.

Нагадаємо, щодо можливого обману з боку Назарія Гусакова відкрили два кримінальні провадження – за шахрайство та легалізацію незаконно отриманих доходів. Гусаков збирав гроші на лікування, але не звітував про витрати. Ліки йому надавалися безоплатно, нібито за кошти міста, а тому додаткових коштів на препарати він не потребував. Назар Гусаков використав щонайменше 4 фінансові установи та криптогаманець, на якому вже лежить кілька мільйонів доларів. Після підозри в шахрайстві активіст виїхав за кордон.