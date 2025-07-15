Стало відомо, що Назарій Гусаков міг виводити гроші через онлайн-казино, – ЗМІ
- Назарія Гусакова підозрюють у виведенні грошей через онлайн-казино, зібрані для лікування, з використанням підставних осіб.
- Він міг витратити понад 2,1 мільйона гривень на гральні платформи, але IBOX BANK та LeoGaming офіційно спростували його причетність до їхніх платформ.
Журналісти дізналися, що на рахунки скандально відомого Назарія Гусакова надходили кошти від осіб з іноземними іменами. Ці транзакції схожі більше на підставних "дропів", ніж на реальні донати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела РБК-Україна. Видання публікує документи, які демонструють реальні фінансові потоки Назарія Гусакова.
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Як Назарій Гусаков міг використовувати гроші?
На один зі своїх рахунків активіст, хворий на спінально-м'язову атрофію Назарій Гусаков отримував однакові за сумою перекази, часто це були трішки більше 25 тисяч гривень. Із 2021 року кошти надходили від десятків фізичних осіб, переважно з іноземними іменами. Так Назарій Гусаков міг виводити кошти з цього рахнку від "дропів" на гральні платформи.
Відомо, скільки грошей він міг витратити на різних онлайн-казино:
- понад 110 тисяч гривень – на LeoGaming;
- 24 тисячі гривень – на IBOX GAME, KYIV;
- понад 2,1 мільйона гривень – в "Лотереї P10" через термінали.
Гусаков виводив гроші через гральні платформи / Скриншот РБК-Україна
Джерела видання кажуть, що частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Названі компанії причетні до масштабної фінансової схеми, що пов’язана з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств.
Так і грошові операції Назарія Гусакова схожі на класичну схему "дроп – конвертація – гральна платформа – вивід у готівку або на офшорні рахунки". І LeoGaming – це лише один із маршрутів подібного виведення коштів.
Водночас IBOX BANK та LeoGaming офіційно спростовали новину про виведення коштів Гусакова через їхні платформи, вважаючи, що "РБК-Україна відбілює репутацію Назарія Гусакова". У компаніях кажуть, що чоловік ніколи не був їхнім клієнтом. IBOX BANK та LeoGaming засуджують дії Назарія Гусакова у співпраці з виданням.
У чому підозрюють Назарія Гусакова?
Нагадаємо, громадськість почала підозрювати чоловіка з інвалідністю Назарія Гусакова в шахрайстві. Він збирав мільйони гривень на свої рахунки начебто для лікування та реабілітації, але ніколи не звітував про витрачені кошти. Пізніше з'ясувалося, що дороговартісні ліки йому дає влада Львова, а зібрані ним суми явно йдуть не за призначенням. Тоді й з'явилися перші підозри, що Гусаков, зокрема, міг грати в казино. Наразі поліція ще розслідує можливе шахрайство Назарія Гусакова та збирає показання свідків чи постраждалих.