У авіакатастрофі гелікоптера Мі-2 загинув пластун з Львівщини

На Львівщині під час навчального польоту 30 серпня розбився вертоліт Мі-2 з екіпажем. Внаслідок інциденту загинули двоє членів екіпажу, серед яких 28-річний капітан Назарій Проказюк з Львівщини.

З початку повномасштабного російського вторгнення Назарій разом з побратимами організовував транспортування обладнання та техніки частини з Харківщини до більш безпечної Львівської області. Там служив у навчальній авіаційній бригаді, брав участь у бойових вильотах і був активним учасником бойових дій.

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Що відомо про смерть Назарія Проказюка

Кілька днів тому Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба повідомив про катастрофу вертольота Мі-2 під час навчально-тренувального польоту. За даними університету, в результаті інциденту загинули двоє членів екіпажу.

Згодом на офіційній сторінці "Пласту" з’явилася інформація, що одним із загиблих є 28-річний мешканець Львівщини Назарій Проказюк, а сама трагедія сталася на території Львівської області.

30 серпня 2024 року під час виконання навчально-тренувального польоту, будучи в екіпажі у складі двох осіб гелікоптера Мі-2, зазнав падіння у Львівській області. Внаслідок чого обоє учасників екіпажу загинули,

– написали на сторінці "Пласту".

Назарій Проказюк / Фото "Пласту"

Що відомо про загиблого

28-річний Назарій Проказюк був родом із села Гаї, колишнього Бродівського району Львівщини. Він був пластуном, брав участь у пластових таборах і мандрівках, і активно займався "Пластом" приблизно до 2013 року.

До 9 класу навчався в Гаївській школі, а 10 – 11 класи закінчив у школі № 4 міста Броди. У юнацькі роки захоплювався малюванням. Після цього продовжив освіту в Харківському національному авіаційному університеті Повітряних сил імені Кожедуба.

По завершенні навчання служив у льотній військовій частині в Чугуєві Харківської області. На той момент він був капітаном і командиром вертольота вертолітної ланки ескадрильї військової частини.

З початком повномасштабного російського вторгнення разом з побратимами організовував перевезення обладнання та техніки частини з Харківщини до більш безпечної Львівської області. Там служив у навчальній авіаційній бригаді, виконував бойові вильоти і був активним учасником бойових дій.

30 серпня 2024 року загинув під час навчально-тренувального польоту в Львівській області. Його поховали з військовими почестями 3 вересня 2024 року в рідному селі Гаї Бродівської громади Львівської області. Назарій був двоюрідним братом загиблого пластуна з села Гаї Павла Заяця.