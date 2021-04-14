Це називається суржиком, – Авраменко відреагував на "українську російську мову" від Мендель

Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, що мова, в якій об’єднані елементи інших мов, називається суржиком. Так він відреагував на заяву прессекретарки президента Юлії Мендель, яка вважає, що у нас є українська російська мова.

Так, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко наголосив, що поняття "українська російська мова" у науці не існує взагалі. Тому, на його думку, представникам Офісу Президента не варто було б так висловлюватись.

До теми Висловлювання Мендель про "українську російську" – її особиста думка, – Офіс Президента

Що ще сказав Авраменко

Мовознавець додав, що, оскільки Мендель – кандидатка філологічних наук, вона мала б розуміти, що спочатку повинне бути наукове обґрунтування.

Чоловік визнав, що в Україні справді живе багато носіїв російської мови, але називати її українською з наукового погляду не треба.

Чому не варто використовувати такий термін

За словами Авраменка, для цього треба провести спеціальне дослідження, кодифікувати цю мову. Тоді цією мовою треба написати окремі словники, окремі підручники.

Український варіант російської мови – "шокання", "гекання", українізми, неправильні наголоси – має назву суржик",

– зауважив науковець.

Авраменко додав: якщо звучить слово "українська", значить мають бути елементи української мови.

"Таке визначення в науці є, воно називається суржиком. Напевно, і Арсен Аваков, і Юлія Мендель бояться говорити про слово "суржик", бо воно не дуже вигідно звучить у їхніх виступах.", – зазначив мовознавець.

Також він помітив, що Мендель в інтерв’ю наводила приклади використання англійської мови іншими країнами, наприклад, Австралією. Авраменко наголосив, що не існує австралійської мови, тому що австралійці використовують мову іншого народу. Так само як немає американської мови.

Що відомо про заяву Мендель