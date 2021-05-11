НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало на розмову 41 колишнього чиновника та політика. Антикорпуціонери з'ясовуватимуть, чи ті не порушили законодавство.

Зустрічі з ексчиновниками, які могли порушити порядок подання фінансової звітності, НАЗК проводитиме впродовж 4 днів. Зокрема з 11 по 14 травня.

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Кого НАЗК викликає на розмову

Агентство запросило представників таких партій:

"Партія регіонів",

"Народно-трудовий союз України",

ВАРТА,

"Порядок для України",

"Національна платформа",

"Біла Церква разом",

ВО "Свобода"

"Нова демократія",

"Довіряй ділам",

"Партія вінничан",

"Родина",

"Альянс за соціальну справедливість",

ГР "Свідомі",

"Важливий кожен",

"Патріотична партія України",

"За конкретні справи",

Блок Вілкула "Українська перспектива",

"Партія економічного відродження України".

НАЗК також викликало керівників виборчих фондів 2 кандидатів у народні депутати.

Крім того, у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації запросили на розмову 21 чинного та колишнього чиновника.