НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків

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Національне агентство з питань запобігання корупції викликало на розмову 41 колишнього чиновника та політика. Антикорпуціонери з'ясовуватимуть, чи ті не порушили законодавство.

Джерело:

телеграм НАЗК

Зустрічі з ексчиновниками, які могли порушити порядок подання фінансової звітності, НАЗК проводитиме впродовж 4 днів. Зокрема з 11 по 14 травня.

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Кого НАЗК викликає на розмову

Агентство запросило представників таких партій:

  • "Партія регіонів",
  • "Народно-трудовий союз України",
  • ВАРТА,
  • "Порядок для України",
  • "Національна платформа",
  • "Біла Церква разом",
  • ВО "Свобода"
  • "Нова демократія",
  • "Довіряй ділам",
  • "Партія вінничан",
  • "Родина",
  • "Альянс за соціальну справедливість",
  • ГР "Свідомі",
  • "Важливий кожен",
  • "Патріотична партія України",
  • "За конкретні справи",
  • Блок Вілкула "Українська перспектива",
  • "Партія економічного відродження України".

НАЗК також викликало керівників виборчих фондів 2 кандидатів у народні депутати.

Крім того, у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації запросили на розмову 21 чинного та колишнього чиновника.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкт, який повертає позбавлення волі за неправдиве декларування.

 