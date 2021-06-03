НАЗК і НАБУ просять Зеленського ветувати закон, який дозволить записувати майно на родичів

Верховна Рада 3 червня повернула кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях. Однак законопроєкт схвалили з суперечливими поправками, тому НАЗК та НАБУ просять президента Володимира Зеленського ветувати документ.

Що вимагають НАЗК і НАБУ

Ініціатором законопроєкту №4651 був президент. Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро зазначили, що нардепи відмовилися підтримати позицію Зеленського.

До теми Своїми правками Рада фактично знищила систему е-декларування, – Шабунін

Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон,

– заявив глава агентства Олександр Новіков.

Підтримавши поправки депутати не підтримали ініційоване Зеленським позбавлення волі за умисне неподання декларації.

Антикорупційні органи зазначили, що такий законопроєкт спотворює ідею е-декларування як інструменту підзвітності. Він фактично створює підґрунтя для незаконного збагачення.

НАЗК у терміновому порядку підготує та направить президенту пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.

Деталі законопроєкту №4651

307 нардепів проголосували за законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Так, чиновникам, які не задекларують майно чи активи на суму від 1 мільйона 135 тисяч, загрожуватиме 2 роки в'язниці.

Однак документ схвалили з 2 поправками нардепів від "Слуги народу". Вони передбачають, що чиновники можуть не декларувати майно членів сім'ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Активи родичів декларуватимуть лише у разі, що "член сім'ї подав відомості про такі об'єкти декларанту".

Раніше Центр протидії корупції також висловив сподівання, що президент ветує законопроєкт. За словами очільника ЦВК Віталія Шабуніна, такими правками Верховна Рада фактично знищила систему електронного декларування.