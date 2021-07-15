НАЗК просить суд зупинити контракт "Нафтогазу" з Вітренком

Нацагентство з питань запобігання корупції звернулося до суду, аби той зупинив контракт між "Нафтогазом" та головою правління товариства Юрієм Вітренком.

Раніше співробітники НАЗК виявили, що підписання контракту із керівником товариства порушує норму закону.

Більше про це Призначення Вітренка в "Нафтогаз" незаконне, його потрібно скасувати, – НАЗК

Чому контракт порушує закон

Як пояснили у НАЗК, раніше Юрій Вітренко був заступником міністра енергетики України та виконував обов'язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на "Нафтогаз".

Згідно із законом, після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

У випадку з Вітренком, рік не минув, тож НАЗК спершу надіслало приписи до Кабінету Міністрів та наглядової ради "Нафтогазу", а вже потім звернулося до суду. Через суд НАЗК вимагає припинити трудовий договір "Нафтогазу" з Вітренком.

І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справі з призначенням керівника "Нафтогазу" ні урядом, ні наглядовою радою товариства закон не виконується,

– зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому роз'яснило, як саме наглядова рада зобов'язана усунути порушення закону.