НАЗК викликало Рабіновича через можливий конфлікт інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича. Викликали ще 8 керівників політичних партій.

Зокрема, від Рабіновича вимагають пояснень через порушення закону "Про запобігання корупції". Його очікують з 28 до 29 квітня 2021 року.

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Чому НАЗК викликає Рабіновича

Нацагентство покликало нардепа Рабіновича через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Загалом запросили 30 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог таких Законів України;

"Про запобігання корупції";

"Про політичні партії в Україні".

Представники партій

Також через можливі порушення порядку подання фінансової звітності запросили 8 представників політпартій:

Сергія Двірко ("Важливий кожен");

Андрія Андрушкова ("Блок Міхеіла Саакашвілі");

Степана Брацюня ("Конгрес українських націоналістів");

Андрія Кисельова ("Альянс За Соціальну Справедливість");

Тетяну Чечетову-Терашвілі ("Блок Кернеса – Успішний Харків!");

Сергія Червонописького ("Партія ветеранів Афганістану");

Миколу Габера ("Патріотична партія України");

Олександра Сугоняка ("Соціал-демократична партія").

Інших осіб запросили у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації та через невиконання законних вимог НАЗК.

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