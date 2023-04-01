Назріла реформа Радбезу ООН, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський ввечері 1 квітня традиційно звернувся до українців. Глава держави розповів про найголовніші події дня.

Володимир Зеленський розповів про найголовніші події дня. Промову президента читайте та дивіться на 24 каналі.

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Головне зі звернення президента

Росія очолила Радбез ООН

Сьогодні держава-терористка почала головувати в Раді Безпеки ООН. Лиш вчора, 31 березня, російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, якого звали Данило. Його вбив один із сотень артилерійських обстрілів Авдіївки, де хлопчик проживав разом із батьками. Батьки поранені. Такі артилерійські обстріли Росія здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН.

Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій… Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир,

– сказав президент.

Він наголосив, що терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Зеленський підписав санкції проти 650 осіб

Цього ж дня Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.

Це російські посадовці, її ВПК, сотні компаній, та колаборанти. Мовиться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.

Президент додав, що РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору – не уникне відповідальності.

До речі, цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакета Євросоюзу. Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах. Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення,

– заявив Зеленський.

Звернення Зеленського 1 квітня: дивіться відео

Тиждень дав низку позитивних новин для України: про що ще розповів президент

Зеленський годину детально розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глави держав обговорили ситуацію на фронті та політичну взаємодію обох країн.

У межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом, який буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам асиміляції наших дітей. Це один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу.

Німеччина зробила нові кроки в оборонній підтримці, Хорватії виділила нам черговий пакет військової допомоги, Північна Македонія вирішила дати нам гелікоптери, Словаччина та Словенія також підтримали Україну, за що Зеленський окремо подякував.

Канада надала Україні нову фінансову підтримку, кошти вже надійшли в державний бюджет України.

МВФ затвердив нову програму для України й надасть нам кредит на понад 15 мільярдів доларів.

Слава всім, хто зараз у бою! Я дякую всім, хто допомагає Україні. Хто захищає міжнародний порядок, заснований на правилах! Дякую всім, хто рятує й допомагає рятувати наших людей після поранень від російських обстрілів! Вічна памʼять усім дорослим і дітям, чиї життя забрав терор Росії! Слава Україні!,

– закінчив свою промову президент.