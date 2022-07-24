Фейгін назвав місяць, якого найбільше боїться росія

В Офісі Президента вважають, що наступним "жестом доброї волі" окупантів – так росіяни називають свої поразки – може стати Херсон. Тож загарбників налякали такі заяви.

Російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін припустив, що є конкретний місяць, якого найбільше бояться війська агресора. Про це він сказав під час стріму на ютубі 24 каналу.

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За його словами, про підготовку до дечого важливого на фронті свідчить й удари по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Це важлива ціль для української армії, тож ситуація для ворога залишається плачевною.

Також заяви Арестовича про те, що понад 1 000 загарбників зараз фактично опинилися в котлі, на думку Фейгіна, дуже схоже на дуже обережний наступ.

Правозахисник також підкреслив, що він не може робити детальних прогнозів й припускати, коли найкраще всього проводити контрнаступ, оскільки не є військовим спеціалістом.

Однак я вам скажу, що для росії усе найгірше траплялось в серпні. Я не знаю, чому. І саме цього місяця вони бояться. Вони побачать якусь фатальну залежність від невдач,

– сказав Фейгін.

Повністю інтерв'ю із Фейгіним: дивіться відео

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