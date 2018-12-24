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      Назвали 3 періоди, коли людина відчуває себе найбільш самотньою

      1127 Читать новость на русском
      3 періоди, коли людина відчуває себе найбільш самотньою
      3 періоди, коли людина відчуває себе найбільш самотньою / Фото з вільних джерел

      Все більше досліджень підтверджує поганий вплив самотності на організм людини та на сьогодні досі немає остаточної відповіді. Психоневролог Діліп Джест (Dilip Jeste) з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго висунув гіпотезу, що здоров’я літніх людей найбільш вразливе при відчутті самотності.

      Роботу опублікували у журналі International Psychogeriatrics.

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      У дослідженні взяли участь 340 мешканців округу Сан-Дієго віком від 27 до 101 року.

      Гіпотеза підтвердилася – вчені виявили, що відчуття самотності досягало максимуму для людей у віці старше 80 років. Проте дослідження показало інші піки самотності – коли людям було за 20 і у середині 50 років.

      Вчені пояснюють пік самотності після 20 років тим, що людина повинна приймати важливі рішення, що спричиняє стрес. Людина відчуває що більшість її однолітків прийняли більш правильні рішення. Таке переконання призводить до відчуття провини і людина відсторонюється від оточення.

      Люди за 20 відчувають стрес через необхідність прийняття рішень
      Люди за 20 відчувають стрес через необхідність прийняття рішень

      Середина 50 років – це кризовий період середнього віку, який ускладнюється проблемами зі здоров'ям. Це може спричинити підвищення обізнаності про смертність та більше думок про смерть.

      А от коли людина досягає 90 років, то фізична слабкість, недоумство, смерть жінки/чоловіка чи друзів є причинами сильного відчуття самотності.

      Відчуття самотності загострюється після 90 років
      Відчуття самотності загострюється після 90 років

      Також вчених здивувало те, що 76% опитаних відчувають самотність від помірного до високого рівня, оскільки попередні дослідження показували, що самотніми вважають себе від 15 до 75% учасників.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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