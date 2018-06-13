Назвали харчові звички, які можуть спричинити головний біль

Головний біль може бути причиною особливостей харчування, провокувати його можуть і деякі продукти.

Про це пише дієтолог Тіана Фіалкова з посиланням на дані Національного фонду головного болю (США).

Продукти у вакуумі

Сир, м'ясо, бастурма, запаковані у вакуум можуть бути причиною головного болю. Небезпечними у щільній обгортці стають навіть овочі – нітрати з яких у такій упаковці швидко нітрити.

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Червоне вино та сир

Витримані сири та сири з пліснявою, а також червоне вино містять чималу кількість тираміну. Він є продуктом розпаду білка, який звужує капіляри, що і викликає судинний спазм з головним болем.

Холодна їжа

Наприклад, коли ми їмо морозиво, то отримуємо різке охолодження і так звану "заморозку мізків" у вигляді головного болю.

Від холодного може розболітися голова

Зневоднення

Недостатня кількість рідини в раціоні призводить до того, що капіляри фізіологічні звужуються для економії води. Це викликає спазм і, відповідно, головний біль.

Відмова від кофеїну

Кофеїн має властивість звужувати судини і розширювати їх. При відмові від кофеїну, судини тимчасово втрачають кофеїновий допінг і спазмують або розширюються.