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      Назвали напій, що зменшить ризик розвитку хвороб Альцгеймера та Паркінсона

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      Якиий напій зменшує ризик хвороб Альцгеймера та Паркінсона
      Якиий напій зменшує ризик хвороб Альцгеймера та Паркінсона / Фото з соцмереж

      Канадські вчені з Дослідницького інституту Крембіля (Канада) вивчили, як три типи кави здатні боротися з речовинами, що спризводять до хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

      Результати дослідження опублікували у журналі Frontiers in Neuroscience.

      Читайте також: Як виявити хворобу Паркінсона на ранніх стадіях

      При прогресуванні хвороби Альцгеймера бета-амілоїди накопичуються та створюють емілоїдні бляшки. Також вони впливають на накопичення тау-білків.

       
      Хвороба Альцгеймера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

      Вчені розглянули 6 складників кави, серед яких – феніліндани (phenylindanes) – антиоксиданти, що з'являються тільки при обсмаженні кави. Дослідники припускають, що саме вони можуть запобігти деменції, тому що інгібують (гальмують) білки бета-амілоїд і тау-білки.

      via GIPHY

      Дослідники вибрали три варіанти обсмаження одного виду кави (арабіки): слабке, сильне і сильне обсмеження без кофеїну. Позитивно вплинули на речовини, що призводять до деменції, два останні види обсмажування кави.

      Тому вчені зробили висновок, що феніліндани нейтралізують вплив білків, що спричиняють симптоми хвороб Альйгеймера та Паркінсона.

      Дослідники зазначають, що це відкриття наразі не є ліками від хвороб Паркінсона та Альцгеймера. Проте наступним етапом є дослідження дії речовин.

       
      Хвороба Паркінсона – що це?

      Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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