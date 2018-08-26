21:45
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    32°C 16°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Назвали найкращий продукт від високого тиску

2476 Читать новость на русском
Назвали найкращий продукт від високого тиску
Назвали найкращий продукт від високого тиску / bloemfonteincourant.co.za

Артеріальний тиск, коли він безконтрольно може підвищитися в будь-який момент, заважає жити. Це – поширена проблема у людей в розвинених країнах світу.

Гіпертонія є досить небезпечним захворюванням, адже вона збільшує ризик інсульту, а також підвищує небезпеку інфаркту. Тому хворобу не можна запускати.

Читайте також: Чому затримується рідина в організмі: 6 причин

Вчені з США провели дослідження, результати якого опублікували в журналі American Journal of Hypertension, пише Express.

Вони довели, що систолічний та діастолічний тиск знижує оливкова олія.

Оливкову олію найкраще вживати від високого тиску
Оливкову олію найкраще вживати від високого тиску

Мова йде не тільки про додавання цього інгредієнта в салати та інші страви, а й про те, щоб почати готувати на оливковій олії. Експерти при цьому закликають не використовувати вершкове масло чи соняшникову олію.

Дієтологи радять гіпертонікам зменшити вміст солі в раціоні для того, щоб в організмі не накопичувався натрій, який збільшує тиск.

Людям з високим тиском радять перейти на дієту, яка обмежує кількість жиру. Натомість їм корисно вживати свіжі фрукти та овочі.
Гіпертонікам необхідно обмежити себе у вживанні кофеїну та алкоголю.

via GIPHY

До слова, щоденне вживання всього однієї столової ложки оливкової олії може допомогти людям жити довше.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ
сьогодні, 21:00 Made in Ukraine: як українські підприємці та дизайнери підкорюють світ
Тетяна Острікова
Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
сьогодні, 21:00 Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні
Єгор Соболєв
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 20:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
Найсмішніші меми тижня: Російський робот "Ігорьок" і нова "Тесла", "як тобі таке, Ілоне Маск?"
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Російський робот "Ігорьок" і нова "Тесла", "як тобі таке, Ілоне Маск?"
Сто днів голодування Сенцова та наслідки потопу в Києві – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Сто днів голодування Сенцова та наслідки потопу в Києві – топ-5 відео тижня
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Як уникнути проблем із зубами мудрості: поради стоматологів
 25 травня , 12:32
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Екзема у немовлят: правила догляду і гігієни
 21 серпня , 18:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук