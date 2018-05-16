Назвали нову дату поєдинку між Усиком та Гассієвим
Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської серії між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня.
Про це у Twitter сповістив журналіст UCNLive Маріо Лопес.
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Втім місце проведення бою досі невідоме.
Нагадаємо, раніше організатори WBSS планували, що вирішальний бій Усик – Гассієв відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, але на початку квітня з'явилася інформація, що поєдинок перенесли на літо: точні дату, час та місце не оголошували.
Джерело: 24 Канал
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