Назвали нову дату поєдинку між Усиком та Гассієвим

Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської серії між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня.

Про це у Twitter сповістив журналіст UCNLive Маріо Лопес.

Читайте також: Усик дав оцінку своєму майбутньому супернику росіянину Гассієву

Втім місце проведення бою досі невідоме.

July 21st is the date Im hearing for Usyk-Gassiev. Haven't heard anything about the venue/location... #boxing — Vasteve Lomakimko (@steveucnlive) 16 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше організатори WBSS планували, що вирішальний бій Усик – Гассієв відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, але на початку квітня з'явилася інформація, що поєдинок перенесли на літо: точні дату, час та місце не оголошували.