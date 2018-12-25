Названа збірна футболістів 2018 року за даними InStat: не обійшлося без несподіванок

Авторитетний портал футбольної статистики опублікував свою збірну 2018 року. Туди потрапили ті гравці, які набрали найбільше балів на своїх позиціях.

Серед збірних у цій команді троє представників збірної Франції, яка стала чемпіоном світу у 2018 році. Ще по два представники у збірних Португалії та Аргентини.

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Щодо клубів, то тут серед лідерів "Ювентус" та ПСЖ – по два гравці. Та варто зауважити, що Кріштіану Роналду половину 2018 року провів у мадридському "Реалі" та лише влітку перебрався до італійського клубу.

Загалом вийшла схема 3-1-4-2.

Воротар: Уго Льоріс ("Тоттенхем" та збірна Франції)

Захисники: Емерік Ляпорт ("Манчестер Сіті" та збірна Франції), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль" та збірна Нідерландів), Матс Хуммельс ("Баварія" та збірна Німеччини)

Півзахисники: Поль Погба ("Манчестер Юнайтед" та збірна Франції), Жоау Канселу ("Ювентус" та збірна Португалії), Неймар (ПСЖ та збірна Бразилії), Еден Азар ("Челсі" та збірна Бельгії), Анхель Ді Марія (ПСЖ та збірна Аргентини)

Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус" та збірна Португалії), Ліонель Мессі ("Барселона" та збірна Аргентини).

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До слова, володар "Золотого м’яча" хорват Лука Модріч не потрапив у список одинадцяти найкращих гравців.