НАЗК назвало дві області, де найбільше непридатних осіб для служби

НАЗК направило запити до обласних ТЦК та СП щодо кількості постанов про визнання осіб непридатними до військової служби за 2021 – 2023 роки. Середній показник непридатних осіб за 9 місяців 2023 року порівняно з показником 2021 року зріс більш як у два рази.

Значна відмінність частки осіб, непридатних до служби, зафіксована у двох областях. Збірна інформація може допомогти дослідити корупційні ризики у діяльності ВЛК. Про це 12 січня повідомили у пресслужбі НАЗК, інформує 24 Канал.

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Де найбільше непридатних в Україні

Найбільший відсоток тих, хто проходив ВЛК та був визнаний непридатним до служби зафіксований у Полтавській області – понад 20%, а також у столиці України – близько 18%.

Здебільшого в інших регіонах показник коливається в межах 5 – 10%. Найменше непридатних до служби виявили під час проходження комісій у п'яти областях:

У Харківські області – 2%;

У Тернопільській області – 4%;

У Житомирській, Сумській і Хмельницькій областях – 5%.

Скільки непридатних в усіх областях України/ НАЗК

Натомість у столиці найбільше непридатних виявили в Голосіївському районі – понад 40%. У середньому показник коливається від 15 до 20%. Проте найменше непридатних були зазначено у Деснянському та Оболонському районах Києва, по 11% та 5% відповідно.

Скільки непридатних у районах Києва/ НАЗК

Зібрано великий масив даних, які можуть бути корисними для робочих груп, створених Міністерством оборони України для перевірки прийнятих ВЛК постанов, а також для правоохоронних органів та суспільства в цілому.

Ці дані можуть бути індикаторами наявності корупційних ризиків у діяльності ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Перевірку фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють органи досудового розслідування,

– зауважили в НАЗК.

На підставі яких хвороб військовозобов'язаних визнали непридатними

Фахівці НАЗК опублікували перелік найчастіше застосовуваних статей "Розклад хвороб та фізичних вад, які визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку".

Хвороби хребта. Хвороби, зумовлені ВІЛ. Хвороби щитоподібної залози. Гіпертонічна хвороба. Серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця.

Діагностування та підтвердження цих захворювань вкрай складне, тому потребує проведення значної кількості лабораторних та інструментальних досліджень.

Зазначені хвороби також не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик,

– наголосили у НАЗК.

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