Названо актрису, яка найбільше заробляє

Голлівудська зірка Скарлетт Йоханссон очолила рейтинг найбільш високооплачуваних актрис 2018 року. Список опублікований на сайті журналу Forbes.

За останні 12 місяців 33-річна Скарлетт заробила 40,5 мільйона доларів. Доходи зірки суттєво збільшилися після участі в зйомках фільму "Месники 4", прем’єра якого відбудеться в 2019 році.

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На другому місці опинилася Анджеліна Джолі, яка заробила 28 мільйонів доларів за роль у фільмі "Маліфісента 2", який вийде на екрани в 2020 році.

Трійку лідерів замкнула Дженіфер Еністон з доходом 19,5 мільйона доларів.

У Топ-10 також увійшли Дженніфер Лоуренс, Різ Уізерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулія Робертс, Міла Куніс і Мелісса Маккартні.

Нагадаємо, що у 2017 році найбільш високооплачуваною актрисою стала Емма Стоун завдяки ролі у фільмі "Ла-Ла Ленд". Вона заробила за рік 26 мільйонів доларів.