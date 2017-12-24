Названо найкращих моделей 2017 року
Імените видання Models.com опублікувало список найуспішніших моделей 2017 року, обравши їх серед 9 номінацій. Найвищі нагороди отримали моделі Адво Абоа та Пол Хамелін.
Про це сповіщають на сайті видання.
Переможців обирали як читачі видання, так і 250 професіоналів індустрії, в числі яких – Еллен фон Унверт, Маріано Віванко, Кеті Гранд, а також інші фотографи, редактори, стилісти, кастинг-директори і візажисти.
Читайте також: Топ-10 найуспішніших моделей 2017 року
Найкращі моделі 2017 року:
Номінація: Модель року (жінка)
Вибір індустрії: Адво Абоа
Вибір читачів: Белла Хадід
Адво Абоа і Белла Хадід
Номінація: Модель року (чоловік)
Вибір індустрії: Пол Хамелін
Вибір читачів: Камерон Даллас
Пол Хамелін і Камерон Даллас
Номінація: Прорив року (жінка)
Вибір індустрії і вибір читачів: Кайя Гербер
Кайя Гербер
Номінація: Прорив року (чоловік)
Вибір індустрії: Елтон Мейсон
Вибір читачів: Преслі Гербер
Елтон Мейсон і Преслі Гербер
Номінація: Зірка соціальних медіа (жінка)
Вибір індустрії: Камерон Расселл
Вибір читачів: Белла Хадід
Камерон Расселл і Белла Хадід
Номінація: Зірка соціальних медіа (чоловік)
Вибір індустрії: Лука Саббат
Вибір читачів: Нільс Віссер
Лука Саббат і Нільс Віссер
Номінація: Street-style
Вибір індустрії: Адво Абоа
Вибір читачів: Ромі Стрейд
Адво Абоа і Ромі Стрейд
Номінація: Краща знаменитість-модель (жінка)
Вибір індустрії: Ріанна
Вибір читачів: Зендайя
Ріанна і Зендайя
Номінація: Краща знаменитість-модель (чоловік)
Вибір індустрії: A $ AP Rocky
Вибір читачів: Бруклін Бекхем
A $ AP Rocky і Бруклін Бекхем