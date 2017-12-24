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Названо найкращих моделей 2017 року

16:27, 24 грудня 1386 Читать новость на русском
Названо найкращих моделей 2017 року
Названо найкращих моделей 2017 року / 24 Канал

Імените видання Models.com опублікувало список найуспішніших моделей 2017 року, обравши їх серед 9 номінацій. Найвищі нагороди отримали моделі Адво Абоа та Пол Хамелін.

Про це сповіщають на сайті видання.

Переможців обирали як читачі видання, так і 250 професіоналів індустрії, в числі яких – Еллен фон Унверт, Маріано Віванко, Кеті Гранд, а також інші фотографи, редактори, стилісти, кастинг-директори і візажисти.

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Найкращі моделі 2017 року:

Номінація: Модель року (жінка)

Вибір індустрії: Адво Абоа

Вибір читачів: Белла Хадід


Адво Абоа і Белла Хадід

Номінація: Модель року (чоловік)

Вибір індустрії: Пол Хамелін

Вибір читачів: Камерон Даллас


Пол Хамелін і Камерон Даллас

Номінація: Прорив року (жінка)

Вибір індустрії і вибір читачів: Кайя Гербер


Кайя Гербер

Номінація: Прорив року (чоловік)

Вибір індустрії: Елтон Мейсон

Вибір читачів: Преслі Гербер


Елтон Мейсон і Преслі Гербер

Номінація: Зірка соціальних медіа (жінка)

Вибір індустрії: Камерон Расселл

Вибір читачів: Белла Хадід


Камерон Расселл і Белла Хадід

Номінація: Зірка соціальних медіа (чоловік)

Вибір індустрії: Лука Саббат

Вибір читачів: Нільс Віссер


Лука Саббат і Нільс Віссер

Номінація: Street-style

Вибір індустрії: Адво Абоа

Вибір читачів: Ромі Стрейд


Адво Абоа і Ромі Стрейд

Номінація: Краща знаменитість-модель (жінка)

Вибір індустрії: Ріанна

Вибір читачів: Зендайя


Ріанна і Зендайя

Номінація: Краща знаменитість-модель (чоловік)

Вибір індустрії: A $ AP Rocky

Вибір читачів: Бруклін Бекхем


A $ AP Rocky і Бруклін Бекхем

Теги: LifeStyle Музика Мода Ріанна
Джерело: 24 Канал
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