Названо небезпеку від усунення волосся у зоні бікіні

Попри поширені модні тренди, насправді гоління у зоні бікіні може бути шкідливим для Вашого здоров'я, оскільки волосяний покрив не лише захищає вашу шкіру, а й сам процес усунення волосся може мати негативні наслідки.

Про це розповіла гінеколог британського Королівського коледжу акушерів і гінекологів Ванесса Маккей у коментарі ресурсу The Independent.

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За її словами, жінки, слідкуючи за нав'язливим стандартом краси, збривають волосся, яке насправді покращує стан органів статевої сфери.

Як пояснює експерт, волосся у статевій зоні є необхідним для підтримки гігієни та запобіганню запальних процесів. Зокрема, волосся створює природний бар'єр, що знижує контакт інтимної зони з вірусами та бактеріями, а також захищає шкіру.

"Волосся захищає від хвороб і проблем зі шкірою, запобігає потраплянню в організм сторонніх часток, пилу та патогенних бактерій, а також контролює зволоженість інтимної зони, що знижує шанс отримати грибкову інфекцію", – підкреслює гінеколог.

Водночас Ванесса Маккей додає, що усунення волосся за допомогою гоління або гарячого воску створює мікроскопічні ранки та пошкоджує волосяні фолікули, а це може спровокувати запалення та людина навіть може інфікуватися.

"Власний покрив знижує ризик контакту "шкіра до шкіри" з партнером, який може мати захворювання, що передаються статевим шляхом (наприклад, вірусом папіломи людини) та допомагають уникнути зараження", – підсумовує фахівець.

До слова, не втрачає популярність і нарощування волосся. Проте часто така процедура підходить не всім, а у тих, хто її робить, можуть виникати побічні ефекти.