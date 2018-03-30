Названо перші міста, що змагатимуться за право провести Олімпіаду-2026

На проведення XXV Зимових Олімпійських ігор та XIV Зимової Паралімпіади в 2026 році вєже є готовими змагатися 9 міст із семи країн, причім у двох з них Олімпіаду готуються приймати одразу два міста.

Про це повідомляє повідомляє ресур Inside The Games.

Читайте також: Церемонія закриття Олімпіади-2018 очима українців: неймовірні фото

За інформацією ресурсу свої заявки на проведення ОІ-26 свої заявки вже подали міста Грац і Шламдінг (Австрія), Мілан і Турін (Італія), Калгарі (Канада), Ерзурум (Туреччина), Саппоро (Японія), Сьон (Швейцарія) та Стокгольм (Швеція).

Також зазначається, що що у країн-претендентів є шість місяців, щоб детально обґрунтувати свої заявки.

Зауважимо, що офіційних кандидатів на проведення зимових Олімпіади та Паралімпіади 2026 року буде оголошено на сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Буенос-Айресі, який відбудеться у жовтні 2018 року.

Натомість саму столицю Ігор-26 буде обрано на сесії МОК в Мілані, що пройде вже у вересні наступного року.

Додамо, що в 2022 році зимові Олімпіаду та Парілімпіаду прийматиме кийтаський Пекін. До слова, столиця КНР була також господаркою літніх Ігор у 2008 році.