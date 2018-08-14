Названо професійну хворобу музикантів

Саме музиканти страждають від депресії і тривожного розладу частіше, ніж представники інших професій.

До такого висновку дійшли науковці з Техаського університету в Остіні, передає МedicalХpress. Психологи проаналізували анкети понад 300 музикантів зі "світової столиці живої музики" міста Остіна.

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Серед добровольців були виконавці блюзу, кантрі, хіп-хопу, worldbeat, фолку та рокери, які протягом останніх двох років зверталися за психологічною допомогою.

Зокрема, респондентів питали про стрес, пов'язаний з роботою, фінансові труднощі, депресію, відчуття тривоги та вживання алкоголю.

З'ясувалося, що стрес, невпевненість у майбутньому та конфлікти з колегами супроводжують багатьох музикантів. І це доволі часто доходить до стану, коли не обійтись без лікування.

У порівнянні з представниками інших професій, страх непотрібності у музикантів збільшує ймовірність захворіти на депресію у 5 разів, тривожним розладом – у 6 разів. Адже, згідно з опитуваннями, чимало музикантів не можуть забезпечити собі гідного рівня життя.

Ще одні дослідники з США додають, що душевному здоров'ю серйозно шкодить журналістика – близько 20% репортерів, які побували в гарячих точках, переносять "в'єтнамський синдром", впадають в затяжну депресію або зловживають спиртним.

Що таке "в'єтнамський синдром"? Посттравматичний стресовий розлад — це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох психотравмівних подій (військові дії, теракти, аварії, стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, побутове чи статеве насильство, загроза смерті або перебування свідком або заподіювачем чужої смерті).

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