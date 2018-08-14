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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Названо професійну хворобу музикантів

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Названо професійну хворобу музикантів
Названо професійну хворобу музикантів / unsplash.com

Саме музиканти страждають від депресії і тривожного розладу частіше, ніж представники інших професій.

До такого висновку дійшли науковці з Техаського університету в Остіні, передає МedicalХpress. Психологи проаналізували анкети понад 300 музикантів зі "світової столиці живої музики" міста Остіна.

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Серед добровольців були виконавці блюзу, кантрі, хіп-хопу, worldbeat, фолку та рокери, які протягом останніх двох років зверталися за психологічною допомогою.

Зокрема, респондентів питали про стрес, пов'язаний з роботою, фінансові труднощі, депресію, відчуття тривоги та вживання алкоголю.

via GIPHY

З'ясувалося, що стрес, невпевненість у майбутньому та конфлікти з колегами супроводжують багатьох музикантів. І це доволі часто доходить до стану, коли не обійтись без лікування.

У порівнянні з представниками інших професій, страх непотрібності у музикантів збільшує ймовірність захворіти на депресію у 5 разів, тривожним розладом – у 6 разів. Адже, згідно з опитуваннями, чимало музикантів не можуть забезпечити собі гідного рівня життя.

Ще одні дослідники з США додають, що душевному здоров'ю серйозно шкодить журналістика – близько 20% репортерів, які побували в гарячих точках, переносять "в'єтнамський синдром", впадають в затяжну депресію або зловживають спиртним.

via GIPHY

Що таке "в'єтнамський синдром"? Посттравматичний стресовий розлад — це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох психотравмівних подій (військові дії, теракти, аварії, стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, побутове чи статеве насильство, загроза смерті або перебування свідком або заподіювачем чужої смерті).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Медицина Здорове життя Психологія Стрес Депресія
Джерело: 24 Канал
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