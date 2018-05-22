Названо розмір грудей, яким найбільше задоволені жінки

Відповідно до недавнього дослідження пластичної хірургії Cosmetic Surgery Solicitors, жінки з третім розміром вважають себе найбільш щасливими.

Згідно з даними дослідження, 39 відсотків власниць третього розміру заявили, що повністю задоволені своїм тілом і життям. У той же час четвертого розміру були раді 37 відсотків жінок, а першого – 34 відсотки, повідомляє The Sun.

Читайте також: 5 чудодійних інгредієнтів для пружності шкіри



Жінки з третім розміром грудей вважають себе найбільш щасливими

Що стосується п'ятого розміру грудей, то тільки 27 відсотків жінок виявилися задоволені ним. В цілому ж було опитано 871 жінка.

Жінки з великим розміром грудей скаржилися на те, що їх не сприймають всерйоз.

"Мені довелося вчитися правильно поводитися і одягатися. Через великі груди всі автоматично вважають мене гіперсексуальною", – зазначила одна з опитаних.

При цьому маленький розмір грудей може провокувати невпевненість жінки в собі.

"Якби вони були більше, я б відчувала себе впевненіше", – висловилася інша.

При цьому на питання про зменшення і збільшення грудей тільки 18 відсотків дали позитивну відповідь.