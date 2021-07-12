Назвав "дітищем радянської епохи", – Путін написав обіцяну статтю про Україну

Володимир Путін пообіцяв росіянам, що напише детальну статтю про те, що українці і росіяни – це один народ. Зрештою обіцянку він виконав і менш ніж за два тижні створив опус про те, яка "велика Росія" і "яка мала Україна".

Стаття Володимира Путіна з'явилася на його сайті. Вона доступна двома мовами: українською і російською.

Передісторія Українці і росіяни – один народ, – Путін пояснив, чому Україна не – "недружня держава"

Путін про Україну та її історію

Лідер Кремля зазначив – справді вважає українців і росіян одним народом і це не "данина якимось політичним обставинам". І на це має багато аргументів, які хоче викласти письмово.

"Одна мова на три народи"

Почав свої аргументи Путін із давно заїждженого твердження: слов'янські та інші племена були об'єднані однією мовою, яку "зараз називаємо давньоруською". Це – лінгвістична теорія Олексія Шахматова – і стара мантра як імперської Росії, так і більшовиків. Насправді тезу про "одну спільну мову" вже давно спростували провідні мовознавці.

"Мазепу підтримала кучка козаків"

Путін пише: "заколот Мазепи підтримала лише невелика частина козаків. Люди різних станів вважали себе руськими і православними." Проте і це не відповідає дійсності: у Полтавській битві проти Московії, якщо скласти втрати повсталих, то вийде, що Мазепу підтримали близько 35 – 40 тисяч українців.

"Твори Шевченка, Сковороди, Котляревського є спільним надбанням"

Путін розповідає: з часом літературна мова збагачувалася за рахунок народної. Відтак нібито утворилися відмінності, які є між мовами наразі. Щодо перших українців авторів-літераторів – то їх, на думку Путіна, варто вважати і російським надбанням.

Величезну роль тут відіграли Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко. Їхні твори є нашим спільним літературним і культурним надбанням. Вірші Тараса Шевченка створені українською мовою, а проза – здебільшого російською,

– стверджує Путін.

Втім, і тут Путін замовчує: російські твори Шевченко підписував псевдонімом, а за його життя жоден із них не вийшов друком.

"Центральну Раду розвалила Німеччина". Про війська Муравйова можна скромно змовчати

Глава Кремля продовжує екскурс: на засіданні 10 січня 1918 року голова української делегації зачитав ноту про Незалежність України. Потім Центральна Рада у четвертому універсалі проголосила Україну Незалежною.

Як причину неуспішності Центральної Ради Путін зазначає Берестейський мир між Україною, Німеччиною і Австрією. Мовляв, ці країни використали Україну і кинули. Проте він зовсім не згадує насильницький штурм більшовицькими військами Муравйова Києва, криваву битву під Крутами і окупацію.

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