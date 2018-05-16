NBA: "Бостон" вдруге розгромив "Клівленд" попри тріпл-дабл Леброна Джеймса

"Бостон Селтік" (Boston Celtics) та "Клівленд Кавальєрс" (Cleveland Cavaliers) зіграли другий матчі у фіналі Східної конференції. Попри намагання лідера "Клівленда" Леброна Джеймса (гравець зробив тріпл-дабл), його команда знову поступилася.

Після розгрому у виконанні "Бостона" у першому матчі, другу гру розпочали "Клівленд" доволі потужно. "Бостона" вдався трьохочковий, після якого саме гості перехопили ініціативу і вийшли вперед, поступово збільшуючи свою перевагу. Цікавою виглядала перестрілка два на два трьохочковими, якими обмінялися команди. Невдовзі "Кавальєрс" вже вели у рахунку +10, однак на першу перерву команди пішли за рахунку 23:27.

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"Клівленд" продовжували вести гру і у другій чверті, так і не давши можливість "Бостону" наблизитися до себе (мінімальний розрив складав +3). Відтак сирена на велику перерву зафіксувала перевагу "Клівленда" в +7 – 48:55.

Саме по перерві "Бостон" цілковито перехопив ініціативу та звів нанівець усю перевагу, яку "Клівленд" здобували дві чверті. 36 набраних очок "Бостона" проти лише 22 очок у гостей – і тепер вже "Кельти" мали +7 переваги перед останньою чвертю. Її вони не відпустили, а навпаки, кожної хвилини збільшуючи. При цьому за останні 12 хвилин у команд не було жодного влучного трьохочоквого, а з гри – по 7 влучних кидків у кожної. Однак "Бостон" 9 разів влучно кидав з лінії штрафних ( з 11 спроб), у той час як "Клівленд" реалізував лише три такі спроби (з чотирьох). Програв у цю чверть "Клівленд" підбори під чужим щитом – жодного, у той час як «Бостону» вдалося п’ять разів це зробити. Стільки ж у "Бостона" перехоплень (жодного у "Клівленда") і лише дві втрати на противагу шести у "Кавальєрс".

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У "Бостона" лише один Ел Хорфорд зумів зробити дабл-дабл, набравши 15 очок та 10 підборів. У той же час одразу шість гравців заробили понад 10 очок за матч – окрім згаданого Хорфорда, це також Джейлен Браун (23 + 7 підборів), Террі Розьє (18), Маркус Морріс (12), Джейсон Тейтум (11), Маркус Смарт (11 + 9 передач + 4 перехоплення).

Щодо "Клівленда", то вже згаданий Леброн Джеймс здійснив тріпл-дабл – 42 очки + 10 підборів та 12 передач. Йому зі всіх сил допомагав Кевін Лав – 22 очки та 15 підборів.

Бостон – Клівленд 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Рахунок у серії 2:0

Тепер серія переїжджає до Клівленда.