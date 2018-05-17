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NBA: "Х’юстон" розгромив "Голден Стейт" та зрівняв рахунок у фіналі Західної конференції

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"Х'юстон" переміг "Голден Стейт" у другому матчі фіналу Західної конференції

Тренерський склад "Х’юстона" (Houston Rockets) зробив правильні висновки після першої поразки у грі проти "Голден Стейт" (Golden State Warriors). У другому матчі вони зробили все, щоб перекрити "вбивчу п’ятірку" суперника. І це дало результат.

"Х’юстону" вдалося виключити з гри Стефена Керрі, відтак всі атакувальні потуги лягли на плечі Кевіна Дюранта. Останній, хоч і набрав найбільше очок у цьому матчі – 38, однак "витягнути" свою команду не зумів. Натомість "Рокетс" спрацювали як єдиний механізм, вдало діючи в атаці, і перекриваючи свої прогалини у захисті.

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Перша чверть пройшла за рівної гри. Лише наприкінці "Х’юстону" вдалося піти у невеликий відрив. Все завдяки трьом влучним трьохочковим, у той час як "Голден Стейт" не зумів жодного разу влучити з-за дуги.

Друга чверть стала бенефісом гравців "Рокест", яким вдався ривок 12:5. А до великої перерви він не опускався нижче +5, незадовго до сирени збільшившись до неймовірних 64:45. За ці 12 хвилин "Голден Стейт" повністю провалилися, показавши лише 55% влучності. Вони реалізували тільки шість двохочкових та п’ять трьохочкових. "Х’юстон" повністю їх перекидали, здійснивши і більше спроб, і реалізувавши краще свої моменти.

У третій чверті "Голден Стейт" намагався вирівняти гру. Але постійно перебував у статусі наздоганяючого. Скоротити хоча б відставання їм так і не вдалося, яке завжди перебувало на двозначній позначці.

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Добити суперника "Рокетс" зуміли і у четвертій чверті, встановивши остаточний рахунок 127:105.

Варто додати, що чотири гравці старту "Х'юстона" набрали мінімум 16 очок – Кріс Пол (16 + 6 передач), Тревор Аріза (19 + 6 передач), Пі Джей Такер (22 + 7 підборів), Джеймс Харден (27 + 10 підборів). Останній єдиний, хто у грі здійснив дабл-дабл. До цього варто додати ще Еріка Гордона, який за гру набрав 27 очок.

Щодо "Голден Стейт", то тут лише двоє гравців зуміли переступити позначку у +10 очок за матч. Окрім вже згаданого Кевіна Дюранта (38 очок), Стефен Каррі набрав 16 очок, а також здійснив по сім підборів (усі в захисті) та передач. При цьому лідеру "Уорріорз" вдалося лише один разу влучити з-за дуги з восьми спроб за всю гру. Щодо решти гравців, то у Клея Томпсона лише 8 очок, Дреймонда Гріна – 6 очок, а Андре Ігудали – 5 очок.

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Тепер серія переїжджає в Окленд. Наступна гра відбудеться 20 травня (ніч на 21 травня в Україні).

Х’юстон – Голден Стейт 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26)

Рахунок у серії 1:1

 

Теги: Новини спорту NBA Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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