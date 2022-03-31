Не буде санкцій – шукайте іншу роботу, – Зеленський відкликав послів України з Марокко і Грузії

Держава вдячна усім, хто виборює перемогу України на різних фронтах. Але Володимир Зеленський розповів, що деякі посли лише "даремно витрачають час".

Під час вечірнього звернення 30 березня глава держави повідомив, що відкликав українських послів з Марокко та Грузії.

До теми Переломний момент, коли говорити треба про найголовніше, – Зеленський звернувся до українців

Причина полягає в тому, що вони не зуміли ні про що домовитись – ні про постачання зброї, ні про санкції.

Є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такого посла України з Марокко, також повернуто посла з Грузії. При всій повазі – не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу… Шукайте, будь ласка, іншу роботу,

– сказав Зеленський.

Президент дав кілька днів іншим деяким послам

Володимир Зеленський розповів, що найближчими днями чекає результатів роботи від представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки. таких же результатів чекають від військових аташе

Таких же результатів дня ми чекаємо від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один з ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й допомогу нашої армії, як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті,

– зауважив президент.

Відео про те, як Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії:

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 30 березня: дивіться відео