"Не було такої наради": у Зеленського прокоментували статтю The Economist про вибори в липні

Британське видання The Economist стверджує, що Зеленський доручив підготувати проведення виборів після повного припинення вогню. В Офісі президента заявили, що стаття містить неправдиву інформацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.

Дивіться також В Україні вже готують закон про повоєнні вибори, – голова ЦВК Діденко

Чи справді у Зеленського готуються до виборів

В Офісі президента запевнили, що стаття The Economist містить неправдиву інформацію. Там наголосили, що у Зеленського не проводили ніякої наради про вибори у липні.

The Economist писав, що Зеленський готується до виборів, які нібито планують провести після скасування воєнного стану. На плани, буцімто, вплинув конфлікт в Овальному кабінеті, який підняв рейтинги нинішнього президента.

Перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня – це крайній термін парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Саме скасування воєнного стану є потрібним першим етапом для початку виборчого процесу.

Джерела The Economist розходяться щодо того, коли можуть відбутися вибори, проте найбільш ймовірно, що це літо 2025 року. Закон вимагає щонайменше 60 днів для передвиборчої кампанії, тому найбільш ранньою можливістю для голосування може бути початок липня.

Зауважимо, що у ЦВК вважають, що в умовах війни 90-денного періоду для проведення президентських виборів недостатньо, і виборчі процедури потребують коректування. Глава комісії Діденко вважає, що потрібно ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів.